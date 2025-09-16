＜大相撲九月場所＞◇三日目◇16日◇東京・両国国技館

【映像】館内どよめく激レア「珍手」 親方との“気になる”やり取り

幕内復帰を目指す幕下三十一枚目・炎鵬（伊勢ヶ濱）が、“超レア”な決まり手で館内喝采の鮮やかな勝利を遂げた。勝利後には元横綱・鶴竜の音羽山親方から土俵下で声をかけられると、片膝ついて何やら話し込む場面も見られ、ファンもその内容、やり取りに釘づけ。さらに勝手な憶測で大喜利状態に発展した。

怪我による休場で一時は序ノ口まで番付を下げるも、そこから幕内復帰を目指して再起を図っている炎鵬。先場所は途中休場となったが、今場所は初日で勝利を果たし白星スタートを切っていた。三日目の取組では大柄な幕下三十二枚目・大皇翔（追手風）と対決。立ち合い低い姿勢で潜り込もうとした炎鵬は、大きな相手に突き放されるも、頭を下げて果敢に食らいついていった。最後は両手で相手を掴み、鮮やかな投げを決めて勝利した。

決まり手としてアナウンスされたのは“ずぶねり”。日本相撲協会の公式ホームページによれば決まり手ランキング46位、発生割合0.03パーセントの珍しい捻り手で、「相手の肩か胸に頭をつけて食い下がり、相手の差し手を抱え込むか、ひじをつかんで手と首を同時に捻りながら倒す」技だという。勝った炎鵬は無傷の2連勝となる白星。敗れた大皇翔は1敗目を喫した。

取組後、勝ち名乗りを受けた炎鵬は、土俵下で審判を務めていた元横綱・鶴竜の音羽山親方から声をかけられる場面も。小走りで駆け寄って片膝をついてしゃがんだ炎鵬は、音羽山親方の言葉に頷き、丁寧に頭を下げていた。

鮮やかな珍手で見事に勝利した炎鵬に、ABEMAの視聴者も拍手喝采。「うめええ」「なんだこれ」「すばらしい！」「ひねり王子」「これは上手い」と称賛の声が続々と寄せられた。さらに、炎鵬と音羽山親方のやり取りに注目するファンも相次ぎ「お褒めの言葉」「ご飯の誘い？」「炎鵬、オマエは強い」「鶴『ちょっと人気すぎだよ』」と音羽山親方の“言葉”を予想する大喜利コメントが相次いだほか、「手つき不十分を指摘されたのでは？」と冷静な意見も上がっていた。（ABEMA／大相撲チャンネル）