Ａマッソ・加納が１５日放送の日本テレビ「大悟の芸人領収書」に出演。番組で後輩芸人の面倒見が良いと紹介されるも、「１年目の芸人は２次会の参加禁止」と訴えた。

「固く禁止させていただきたい！１年目ごときで１次会でたぎって２次会まで付いてくるようなヤツは、だいたい１年以内に辞めます！」と言い切って笑わせた。

「これはマジなんです！」。千鳥大悟が勉強熱心に付いてくる方がいいのではないかと聞くと、加納は例えばとして、単独ライブのツアーで１、２年目の後輩が手伝いに来てくれることがあるが「（打ち上げの）１次会で、俺らもこっから単独ツアーやりたいっす！こうなりたいっす！と言ってくる。すぐ、たぎる、目がバキバキ」タイプが危ないと指摘。

「だいたい半年とかたって、あいつらどうしてる？って聞いたら、いや辞めましたってなる。こっちのアドバイスも無駄打ち」として「１年目でたぎるヤツは２次会くるな！」と訴えた。

原因を考えたそうで「たぎりやすいから、地元で起業したヤツの話とか聞いたらそっち行くんです」と語った。

「アドバイスの求め方も、ネタの事じゃなくて、会社にどうやったらハマりますか？って聞くんですよ。お前なんか一生無理やぞと」と語り、「２次会来たいなら辞めんなって思う」。最低何年が必要かと聞かれると「７年！」と返していた。