鹿児島市の天文館地区ではコロナ禍からの経済回復を背景に、地価が上昇しています。こうした中、ホテルの建設も相次いでいます。

コロナ禍からの回復が続き、2年連続のプラスとなった天文館周辺の商業地の地価。県全体で上昇率が高かった上位5か所のうち、3か所は天文館の周辺です。

（記者）「商業用の土地の価格が上昇している天文館。こちらでは全国チェーンのホテル建設が進んでいる」

天文館中心部の鹿児島市千日町では、「アパグループ」が来年秋のオープンを目指し、74部屋、9階建てのホテルを建設しています。天文館では3棟目、鹿児島市では5棟目となります。

（アパホテル東京本社 加盟店サポート室 武田朋宏室長）「アフターコロナの宿泊需要、訪日外国人の利用が多く、期待できる需要が多いと判断したので建設に至った」

コロナ後の稼働率は8割から9割を維持していて、回復した需要を引き続き、取り込みたいと話します。

（アパホテル東京本社 加盟店サポート室 武田朋宏室長）「競争が多いことは、鹿児島市、天文館に魅力を感じている事業者が多いということ。ブランド力を持って客の獲得を目指したい」

鹿児島市内で営業しているホテルや旅館は243軒で、172軒だった10年前の1.5倍近くに増えました。天文館地区では現在、アパホテルを含め、少なくとも4か所でホテルの建設計画が進んでいます。

競争が激化する中、創業20年の地元ホテルは「新たな取り組み」を始めています。

（ホテルサンデイズ鹿児島 宮下幸三支配人）「女性専用の部屋。ヘアアイロンを 備え、シャワーヘッドも更新した」

ビジネスや旅行を問わず、女性客の取り込みを図ろうと、今年6月、女性専用の28部屋に美容家電などを導入しました。

（ホテルサンデイズ鹿児島 宮下幸三支配人）「全国チェーンのホテルとの競争では、特色として差別化を図っていかないといけない」

朝食のバイキングには郷土料理をメニューにそろえ、鹿児島ならではの特色を打ち出したいとしています。

（ホテルサンデイズ鹿児島 宮下幸三支配人）「鹿児島に多く来てもらうことはありがたい話。ほかのホテルに負けないよう選んでもらえるようなホテルにしたい」

コロナ禍からの経済回復が続く中、天文館の“ホテル競争″は激しさを増しそうです。

