山田優、ハワイで圧巻美脚披露 プールサイドでのショットに「美しすぎる」
【モデルプレス＝2025/09/16】モデルの山田優が16日、自身のInstagramを更新。ハワイでの休暇中に撮影した美しい脚が際立つオフショットを公開した。
【写真】山田優、膝上ミニワンピから圧巻美脚
山田は「Hawaiiの思い出 Photo bump」とコメントし、プールサイドとみられる場所で美しい脚が際立つ姿を披露した。
この投稿に、ファンからは「美しすぎる」「スタイル抜群」「二度見した」「想像以上」「着こなせるのすごい」「憧れる」などのコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】山田優、膝上ミニワンピから圧巻美脚
◆山田優、美しい脚を披露
山田は「Hawaiiの思い出 Photo bump」とコメントし、プールサイドとみられる場所で美しい脚が際立つ姿を披露した。
この投稿に、ファンからは「美しすぎる」「スタイル抜群」「二度見した」「想像以上」「着こなせるのすごい」「憧れる」などのコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】