9月半ばとなりましたが、福岡県内では猛暑日の所があるなど、厳しい残暑が続いています。食卓にも影響が出ています。

サツマイモにナシ。秋の味覚が並び始めた福岡市中央区の青果店では。



■かいぶつくん薬院店・篠原加代子 店長

「（秋の味覚は）少ないと思います。入ってきていますが、量が少ないので午前中になくなってしまうものも多いです。ことしも猛暑の影響で、少ないです。」

秋の間、北海道が主な産地となるタマネギはこの日、1玉73円でした。仕入れ値は例年の2倍で、値段が高騰し数が少ないため、バラ売りしかできないということです。

こちらの1盛り4個入ったジャガイモは。



■篠原店長

「北海道産で、きょうは100円（税抜き）ですが、例年ですと倍入ったくらいで100円（税抜き）で売るくらいの値段でした。」

■永易友希記者

「秋の味覚を代表する一つと言えば栗ですが、ことしはまだ一度も入荷できていないということです。」



■篠原店長

「去年も入ってこなかったです。高すぎて。取れる量が少なくて高騰しています。栗もね。」



猛暑による秋の味覚の異変。スープに使う秋の食材を買いに来たという飲食店の店主は。



■飲食店店主

「少ないよ。ジャガイモ、タマネギ、ニンジン。ベースの野菜しかないでしょう。ほかにもっと、シイタケとかブロッコリーの（ザル）盛りがあればいいなと。」

その一方で、福岡県産のナシやシャインマスカットなどは、小ぶりなものの甘みが強いということです。



