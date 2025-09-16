

コーディネートへの思いを語る目黒蓮

キム・ジウォン、チャン・ウォニョン（IVE）、森星、山下智久に加え、小雪、大政絢、中島健人、EXILE AKIRA、のん、井川遥、桐谷美玲、MIYAVI、目黒蓮が16日、国立新美術館で開催された『ブルガリ カレイドス

色彩・文化・技巧』オープニングデイ フォトコールに登場した。

【写真】フォトコールに登場したSnow Man目黒蓮

国立新美術館とブルガリは、「ブルガリ カレイドス

色彩・文化・技巧」を、2025年9月17日から12月15日まで開催。日本におけるブルガリの展覧会としては10年ぶり、過去最大のスケールとなる本展では、ローマのハイジュエラー、ブルガリの色彩を操る唯一無二の手腕に光を当てる。

ブルガリ・ヘリテージ・コレクションと個人コレクションからの豊かな色彩を誇る約350点のハイジュエリーの傑作に加えて、現代アート、ブルガリ・ヒストリカル・アーカイブからの貴重な資料、体感型のインスタレーションなどが展示される本展は、さまざまな創造性と心を揺さぶる体験が次々と現れる万華鏡のような展覧会となっている。

ブルガリ アンバサダーであるキム・ジウォン、チャン・ウォニョン（IVE）、森星、山下智久に加え、小雪、大政絢、中島健人、EXILE AKIRA、のん、井川遥、桐谷美玲、MIYAVI、目黒蓮といったセレブティを迎え、一夜限りのフォトコールを行った。

フォトコールでは、シックな装いで登場した目黒蓮が、そのコーディネートに込められた深い想いを語った。「今日の衣装は、これまでの人との繋がりや、たくさんの想いが詰まった特別なものなんです」と語り、自身が着用したジュエリーについて「ブルガリの方に『あなたがこれまで努力してきた精神と、このジュエリーは通じるところがあるんじゃないか』と提案していただき、着けることを決めました」と、感動のエピソードを明かした。

さらに、ブルガリと深い縁があるFENDIのジャケットを合わせたという目黒。「僕にとって本当に大切なコーディネートです」と、その特別な思い入れを語った。

展覧会を鑑賞した目黒さんは、「とても感動しました。一つひとつのジュエリーを見ていても、いろんな人が身に着けてきた歴史や、時代ごとの景色が見えてくるようで、心が動かされました」と、作品に込められた物語に心を寄せている様子。

「ブルガリのように自分自身の色をさらに深く追求して、まだ見たことのない世界に挑戦していきたい」と、今後の活動への意欲を語り、自身もまた、唯一無二の存在として輝きを放ち続けていく決意をのぞかせた。