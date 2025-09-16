中野市で男女4人が殺害された事件の裁判員裁判。16日は弁護側の依頼で精神鑑定を行った医師が出廷し、被告の男について「統合失調症」の症状が悪化し妄想を強めたことで犯行に及んだと証言しました。



殺人と銃刀法違反の罪に問われているのは中野市江部の農業青木政憲被告34歳です。



おととし5月、散歩中だった女性2人と駆けつけた男性警察官2人をハーフライフル銃やナイフで殺害したとされています。





裁判の争点は刑事責任能力の程度と量刑で、被告の責任能力に関して検察側と弁護側が行った精神鑑定の診断が異なっています。16日は弁護側の依頼で「統合失調症」と診断した男性医師に対する証人尋問が行われました。医師によると青木被告は大学時代に「統合失調症」を発症。事件の前の年には経営するジェラート店で従業員との人間関係がうまくいかず精神状態が不安定になりました。また、2020年ごろから散歩する女性を見かけるたびにさらに精神状態が不安定になりおととし5月には「統合失調症」の症状が悪化し妄想を強めたことで犯行に及んだとしています。起訴前の検察側の精神鑑定では「妄想症」と診断されていて、検察は犯行には影響がなかったとして完全責任能力を主張しています。17日は検察側の精神鑑定を行った医師が証人として出廷する予定です。