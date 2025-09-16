県はきょう、今年の富山県内の基準地価を公表しました。開発が続く富山駅周辺が特に上昇し、県全体でも32年続いた下落が止まりました。一方、能登半島地震の被害が大きかった場所では地価が下落しました。高橋記者がお伝えします。



「基準地価」は、都道府県が毎年7月1日時点で調べる基準地1平方メートルあたりの価格で、県内では住宅地や商業地など226地点が対象です。国土交通省が1月1日時点で調べる「公示地価」とともに土地取引の指標となります。





高橋光璃記者「今回、上昇率が最も高かったのが、開発が進む富山駅北地区のこちらの商業地です」富山市牛島町の商業地は去年より10.4％上昇しました。このほか、富山駅周辺の商業地や富山市中心部の住宅地が、県内の上昇率上位10か所の多くを占めています。北陸新幹線の開通後、公共施設や商業施設の開発が進む富山駅周辺の人気が大きく表れた形です。不動産鑑定士 竹田達矢さん「（駅の）南北どちらもなんですが、特に駅北側。南北一体化してから、元々価格が低かったこともあって、上昇率としては高くなっている」富山駅周辺の上昇を反映し、県全体の地価は1993年から32年続いた下落が止まり、横ばいになりました。用途別では商業地が4年連続の上昇で、上昇率が拡大しました。一方、県内で最も下落率が大きかったのは、能登半島地震で液状化の被害が大きかった高岡市伏木古国府の商業地です。下落率は4.7％でした。このほか、高岡市伏木古府や氷見市の6か所はいずれも下落し、地震の被害の後、住民が流出したことなどが影響しているとみられます。下落は去年に比べると小さくなっていますが、今後も被災地での人の動きが土地の価格に関わってくるといいます。不動産鑑定士 竹田達矢さん「この後は地震のあった影響を考えて、一般の方がどの程度その土地を求めるか、それとも避けるのか、というところで需要が決まってくるところがある。求める人がいないと、土地に対する需要も出てこないので、そういうところでは人口は非常に影響を与えると思う」被災地の復興には建物などの復旧だけでなく、人の行き来が大切であることが地価からもうかがえます。