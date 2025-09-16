¡ÖÉÙ»³Âç¶õ½±¤ò¼¡À¤Âå¤ËÅÁ¤¨¤¿¤¤¡×¾ïÀßÅ¸¼¨¤òÃÎ»ö¤ËÍ×Ë¾¡¡Ä¶ÅÞÇÉµÄ°÷Ï¢ÌÁ¤È»ÔÌ±ÃÄÂÎ
¶õ½±¤ÇÂç¤¤ÊÈï³²¤ò¼õ¤±¤¿ÉÙ»³»Ô¤Ë¤Ï¡¢¶õ½±¤Î°äÉÊ¤ä»ñÎÁ¤ò¾ïÀßÅ¸¼¨¤¹¤ë¸øÎ©¤Î»ÜÀß¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÉÙ»³Âç¶õ½±¤ò¼¡¤ÎÀ¤Âå¤ËÅÁ¤¨¤è¤¦¤È³èÆ°¤¹¤ëµÄ°÷¤ÎÃÄÂÎ¤È»ÔÌ±ÃÄÂÎ¤¬¤¤ç¤¦¡¢¿·ÅÄÃÎ»ö¤Ë»ñÎÁ¤Î¾ïÀßÅ¸¼¨¤Î¸¡Æ¤¤òµá¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¸©Ä£¤òË¬¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¸©µÄ¤äÉÙ»³»ÔµÄ¤Ç¤Ä¤¯¤ëÄ¶ÅÞÇÉ¤ÎµÄ°÷Ï¢ÌÁ¤È¡¢»ÔÌ±ÃÄÂÎ¡ÖÉÙ»³Âç¶õ½±¤ò¸ì¤ê·Ñ¤°²ñ¡×¤Î¥á¥ó¥Ðー4¿Í¤Ç¤¹¡£
Í×Ë¾¤Ç¤Ï¿·ÅÄÃÎ»ö¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¶õ½±»ñÎÁ¤Î¾ïÀßÅ¸¼¨¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢ÉÙ»³»Ô¤ä¸ì¤ê·Ñ¤°²ñ¤Ê¤É¤È¶¨µÄ²ñ¤òÀßÃÖ¤·¤Æ¸¡Æ¤¤¹¤ë¤³¤È¤ä¡¢¶õ½±¤ÎÇú·âÃæ¿´ÅÀ¤Ê¤É¤ËµÇ°Èê¤ä¥×¥ìー¥È¤òÀßÃÖ¤¹¤ë¤³¤È¡¢¶õ½±¤ò¸ì¤ê·Ñ¤°³èÆ°¤äÊ¿ÏÂ³Ø½¬¤Ø¤Î»Ù±ç¤Ê¤É¤òÍ×Ë¾¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÂç¶õ½±¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦°õ¤ò²¿¤«»Ä¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬¡¢¤½¤³¤¬¥¹¥¿ー¥È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¡×
ÉÙ»³Âç¶õ½±¤ò¸ì¤ê·Ñ¤°²ñ¤Î¹â°Â¾»ÉÒÂåÉ½´´»ö¤Ï¡¢°äÉÊ¤Ê¤É¤ò¼ý½¸¤·ÊÝÂ¸¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬É¬Í×¤À¤È¶¯Ä´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÉÙ»³Âç¶õ½±¤ò¸ì¤ê·Ñ¤°²ñ¡¡¹â°Â¾»ÉÒÂåÉ½´´»ö
¡Ö°ìÈÌ»ÔÌ±¤ÎÊý¤ÎÀ¼¤â ¡¢¾ïÀßÅ¸¼¨¤òË¾¤Þ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£¤È¤ê¤¢¤¨¤º°ì¤«½ê¤Ë½¸¤á¤ÆÀâÌÀ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¯¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤¿»ÈÌ¿¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
Í×Ë¾¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤ÏËÁÆ¬°Ê³°¤ÏÈó¸ø³«¤Ç¡¢µÄ°÷Ï¢ÌÁ¤ÎÃæÀî²ñÄ¹¤Ë¤è¤ë¤È¿·ÅÄÃÎ»ö¤Ï¡Ö¸©¤ÈÉÙ»³»Ô¤¬Ï¢·È¤·¤Æ¿Ê¤á¤¿¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£