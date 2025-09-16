「OKAMOTO'S」のハマ・オカモト（34）が15日に放送されたテレビ朝日「ハマスカ放送部」（月曜深夜0・15）に出演。最近、腹が立った出来事を明かした。

今回は10月から同番組の放送枠が変更することにより「せっかく放送枠が拡大するのにMC二人の気持ちがバラバラじゃダメだよね大作戦」と題して放送され、「ミッション1」として「二人のプロフィールアップデート大作戦」が行われた。

これは21年10月の初回放送で46項目のアンケートに答えていたが、4年間でどれだけアップデートされたかを確認して、改めてお互いを深掘っていく企画。4年前に回答した自身のアンケートを赤字で添削しており、元乃木坂46で女優・齋藤飛鳥（27）が「最近、腹が立った出来事は何ですか?」という項目でのハマの回答に思わず笑った。

ハマは、4年前の「勝手にしゃべり出すGoogleホーム」から今回は「公共の場で不意に行われるジジイの痰切り」と回答。齋藤が「確かに。ヤダ」と共感すると、ハマは「嫌だよ。何であれ、みんなウルトラマンみたいに“ヴァァァァ!”って」と再現して笑わせた。