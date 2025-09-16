元女子プロレスラーでタレントの北斗晶（58）が16日、TOKYO MX「5時に夢中！」（月〜金曜後5・00）に生出演し、ファンクラブに加入した芸能人について語った。

北斗はかつて加入したファンクラブがあるかと聞かれ、「中学2年生の時に初めて入ったファンクラブがマッチ。マッチというか、たのきんトリオのファンクラブでしたね」と、田原俊彦、野村義男、近藤真彦からなる「たのきんトリオ」のファンクラブに加入していたと明かした。

きっかけは、1979年放送のTBS系ドラマ「3年B組金八先生」に3人が生徒役で出演していたためで、北斗は「金八先生が終わって、たのきんトリオってなった時にマッチカッコいいなと思って。それが初めてかな」と説明。

また、大人になってからは「ちょっと前にイ・ミンホさんの。韓国俳優さんのファンクラブに入って。ずっと入っていたんだけど、カードで年会費を引き落としにしたの。そうしたらカードをハッキングされたのよ！引き落としができなくなるから、カード番号も変わっちゃって…それでいつの間にかファンクラブじゃなくなってしまった」と、ハッキングが原因でまさかの退会になってしまったと語った。