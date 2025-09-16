滑川市の市街地では、このところサルの出没が相次いでいます。きょうも目撃され、近くの小学校が集団下校の措置を取るなど、地元では警戒しています。



川べりを歩く1頭のサル。きょう午前、滑川市の富山湾に近い場所で撮影されました。



サルが出没したのは、住宅が建ち並ぶ滑川市加島町の神社のすぐそば。



滑川市や警察によりますと、市内では写真と同じ個体とみられるサルが相次いで目撃されています。市の担当者によると、サルが海に近い場所にまで出没するのはまれだということです。





目撃は他の場所でも。長谷川大記者「サルはけさ、こちらの小学校の目の前の道路でも目撃されたということです」近所に住む人「『わー』とか『きゃー』とか言ってたもんですから、あれーと思って出てみたら、時計台のあのへんに自転車が2つ倒れてたし、はじめは事故かと思って『けがない？大丈夫？』って言ったら『サルや』って」きょう午前7時半ごろには、同じく加島町の田中小学校のすぐそばでサルが目撃されました。出没を受け、田中小学校では5.6年生の委員会活動を取りやめ、全校一斉の集団下校としました。また、下校時間に合わせて警察がパトロールしました。孫を迎えに来た女性「初めてですもんね、聞くの。怖いじゃないですか子どもひっかかれたり、なんかしたら」滑川市は、サルを見つけたときは距離を一定に保って刺激しないようにするほか、サルが家に侵入しないよう戸締りを徹底することなどを呼びかけています。