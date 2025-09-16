ママ友の中にはちょっと変わった人もいると思いますが、ほどほどの距離感で関わるのが大人のマナーですよね。しかし、なかには近づかないほうがいい危険なママ友もいるようで……？ 今回は、夫を誘惑した危険すぎる近所のママ友の話をご紹介いたします。

バツイチのママ友が夫を誘惑

「近所にバツイチのママ友がいるのですが、最初は女手一つで子育てをしているなんて立派な人だと思っていました。でも、面倒なことに巻き込まれて以来、距離を置いています……。

ある日、夫と息子と3人で公園で遊んでたら、そのママ友も子どもを連れてやってきたんです。子ども同士は同級生なのですぐに仲良くなって、それから家族ぐるみでよく会うようになりました。お互いの家を行き来することも増えたある日のこと。夫のスマホの通知画面を見たら、ママ友から『昨日はありがとう』『うれしかったです』と浮気を匂わすLINEが……。すぐ夫を問い詰めたら『誤解だよ！』『浮気なんてしてないから』と必死で弁明してきたから、とりあえず信じることにしました。いつ連絡先を交換したのかもわからないし、モヤモヤしましたけどね……。

それから数日後、夫が子どもと公園に行っている間に、スーパーへ買い物へ行こうとして歩いていると、なんと夫とママ友がベタベタしながら話している現場を目撃。子どもをダシに使って会おうとするなんて気持ち悪いし、やっぱり浮気してるんじゃないかと、疑心暗鬼に……。その後、再び夫を問い詰めると、ママ友のほうからグイグイ迫られていたことを白状しました。体の関係はなく、夫も好意を抱いているわけではないため浮気ではなかったけど、もうこのママ友と関わることは避けようと誓いましたね。あとから知った話では、このママ友は人の旦那さんに手を出すかなりヤバイ人物だったようですが……」（体験者：30代 女性・主婦／回答時期：2025年6月）

▽ 奥さんや子どもがいる上に近所に住んでいるというのに、よくこんなにも堂々と人の旦那さんにアプローチできますよね。浮気に発展する前にわかったことがせめてもの救いですが、これ以上被害者が増えないことを祈るばかりです。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。