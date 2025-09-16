【鈴木ふみ奈 写真集 GRACE】 9月25日発売 価格：3,250円

社日之出出版、グラビアアイドル鈴木ふみ奈のデビュー15周年を記念した写真集「鈴木ふみ奈 写真集 GRACE」を9月25日に発売する。価格は3,250円。

15年間の活動の集大成となる本作は、「GRACE（優美さ、しとやかさ）」をテーマに、ベトナムのダナンと世界遺産のホイアンで撮影を敢行。彼女の魅力を余すことなく収録し、新境地への挑戦を感じさせる。

ストア限定購入特典

HMV&BOOKS online、ヨドバシ.com、セブンネットショッピング、そして日之出出版公式ストアの限定で、写真集未収録のカットを使用した特典「トレカ」が付いてくる。

【ストア限定購入特典】【鈴木ふみ奈コメント】

15年間の集大成として、大胆で、そして自然体の私を詰め込んだ一冊になっています。撮影はベトナムのダナンとホイアンで行いました。青い海と歴史ある街並みの中で、今の私だからこそ表現できる新しい姿をたくさん残してきました。これまで支えてくれた皆さんに、感謝の気持ちを込めて、そして、これからの進化も楽しみにしてもらえるような作品になっていますので、ぜひ手に取っていただけたら嬉しいです。