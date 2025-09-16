TUY

熱帯低気圧 a
2025年09月16日19時05分発表

【写真を見る】【低気圧】日本の南に”台風のたまご”発生　17日に台風に発達の予想　最大瞬間風速は35メートル…今後の進路と勢力をデータで詳しく　気象庁発表

16日18時の実況
種別    熱帯低気圧
大きさ    -
強さ    -
存在地域    フィリピンの東
中心位置    北緯15度35分 (15.6度)
東経123度10分 (123.2度)
進行方向、速さ    北西 10 km/h (6 kt)
中心気圧    1004 hPa
中心付近の最大風速    15 m/s (30 kt)
最大瞬間風速    23 m/s (45 kt)

17日06時の予報
種別    熱帯低気圧
強さ    -
存在地域    フィリピンの東
予報円の中心    北緯17度25分 (17.4度)
東経122度55分 (122.9度)
進行方向、速さ    北 15 km/h (9 kt)
中心気圧    1004 hPa
中心付近の最大風速    15 m/s (30 kt)
最大瞬間風速    23 m/s (45 kt)
予報円の半径    100 km (55 NM)

■17日に台風に

17日18時の予報
種別    台風
強さ    -
存在地域    バシー海峡
予報円の中心    北緯18度50分 (18.8度)
東経122度20分 (122.3度)
進行方向、速さ    北北西 15 km/h (8 kt)
中心気圧    1002 hPa
中心付近の最大風速    18 m/s (35 kt)
最大瞬間風速    25 m/s (50 kt)
予報円の半径    130 km (70 NM)

18日15時の予報
種別    台風
強さ    -
存在地域    バシー海峡
予報円の中心    北緯20度25分 (20.4度)
東経119度10分 (119.2度)
進行方向、速さ    西北西 20 km/h (10 kt)
中心気圧    1000 hPa
中心付近の最大風速    18 m/s (35 kt)
最大瞬間風速    25 m/s (50 kt)
予報円の半径    200 km (110 NM)

19日15時の予報
種別    台風
強さ    -
存在地域    南シナ海
予報円の中心    北緯21度55分 (21.9度)
東経116度30分 (116.5度)
進行方向、速さ    西北西 15 km/h (7 kt)
中心気圧    996 hPa
中心付近の最大風速    20 m/s (40 kt)
最大瞬間風速    30 m/s (60 kt)
予報円の半径    260 km (140 NM)

■最大瞬間風速が35メートルに

20日15時の予報
種別    台風
強さ    -
存在地域    南シナ海
予報円の中心    北緯21度40分 (21.7度)
東経115度30分 (115.5度)
進行方向、速さ    ほとんど停滞
中心気圧    992 hPa
中心付近の最大風速    23 m/s (45 kt)
最大瞬間風速    35 m/s (65 kt)
予報円の半径    330 km (180 NM)

21日15時の予報
種別    台風
強さ    -
存在地域    南シナ海
予報円の中心    北緯21度30分 (21.5度)
東経114度30分 (114.5度)
進行方向、速さ    ほとんど停滞
中心気圧    996 hPa
中心付近の最大風速    20 m/s (40 kt)
最大瞬間風速    30 m/s (60 kt)
予報円の半径    440 km (240 NM)