【低気圧】日本の南に”台風のたまご”発生 17日に台風に発達の予想 最大瞬間風速は35メートル…今後の進路と勢力をデータで詳しく 気象庁発表
熱帯低気圧 a
2025年09月16日19時05分発表
16日18時の実況
種別 熱帯低気圧
大きさ -
強さ -
存在地域 フィリピンの東
中心位置 北緯15度35分 (15.6度)
東経123度10分 (123.2度)
進行方向、速さ 北西 10 km/h (6 kt)
中心気圧 1004 hPa
中心付近の最大風速 15 m/s (30 kt)
最大瞬間風速 23 m/s (45 kt)
17日06時の予報
種別 熱帯低気圧
強さ -
存在地域 フィリピンの東
予報円の中心 北緯17度25分 (17.4度)
東経122度55分 (122.9度)
進行方向、速さ 北 15 km/h (9 kt)
中心気圧 1004 hPa
中心付近の最大風速 15 m/s (30 kt)
最大瞬間風速 23 m/s (45 kt)
予報円の半径 100 km (55 NM)
■17日に台風に
17日18時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 バシー海峡
予報円の中心 北緯18度50分 (18.8度)
東経122度20分 (122.3度)
進行方向、速さ 北北西 15 km/h (8 kt)
中心気圧 1002 hPa
中心付近の最大風速 18 m/s (35 kt)
最大瞬間風速 25 m/s (50 kt)
予報円の半径 130 km (70 NM)
18日15時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 バシー海峡
予報円の中心 北緯20度25分 (20.4度)
東経119度10分 (119.2度)
進行方向、速さ 西北西 20 km/h (10 kt)
中心気圧 1000 hPa
中心付近の最大風速 18 m/s (35 kt)
最大瞬間風速 25 m/s (50 kt)
予報円の半径 200 km (110 NM)
19日15時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 南シナ海
予報円の中心 北緯21度55分 (21.9度)
東経116度30分 (116.5度)
進行方向、速さ 西北西 15 km/h (7 kt)
中心気圧 996 hPa
中心付近の最大風速 20 m/s (40 kt)
最大瞬間風速 30 m/s (60 kt)
予報円の半径 260 km (140 NM)
■最大瞬間風速が35メートルに
20日15時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 南シナ海
予報円の中心 北緯21度40分 (21.7度)
東経115度30分 (115.5度)
進行方向、速さ ほとんど停滞
中心気圧 992 hPa
中心付近の最大風速 23 m/s (45 kt)
最大瞬間風速 35 m/s (65 kt)
予報円の半径 330 km (180 NM)
21日15時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 南シナ海
予報円の中心 北緯21度30分 (21.5度)
東経114度30分 (114.5度)
進行方向、速さ ほとんど停滞
中心気圧 996 hPa
中心付近の最大風速 20 m/s (40 kt)
最大瞬間風速 30 m/s (60 kt)
予報円の半径 440 km (240 NM)