

※10月3日、東証グロース市場に上場予定のオーバーラップホールディングス <414A> [東証Ｇ]、7日、名証ネクスト市場に上場予定のウリドキ <418A> [名証Ｎ]は16日、仮条件を発表した。



●オーバーラップホールディングス <414A>



上場市場：東証グロース市場

上場予定日：10月3日



事業内容：ライトノベル・コミック・アニメにおける作品の

企画・編集・プロデュース



仮条件：1600円～1650円

想定発行価格：1600円



上場時発行済み株式数：2000万株

売り出し：800万株

オーバーアロットメントによる売り出し：上限120万株

ブックビルディング期間：9月17日～24日

公開価格決定日：9月25日

申込期間：9月26日～10月1日

受渡期日：10月3日



主幹事：みずほ証券、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券



●ウリドキ <418A>



上場市場：名証ネクスト市場

上場予定日：10月7日



事業内容：リユース品買取マッチングサイト「ウリドキ」及び

リユース記事特化WEBメディア「ウリドキプラス」の運営



仮条件：1100円～1200円

想定発行価格：1100円



上場時発行済み株式数：209万0770株

公募：3万株

売り出し：33万2400株

オーバーアロットメントによる売り出し：上限5万株

ブックビルディング期間：9月18日～25日

公開価格決定日：9月26日

申込期間：9月29日～10月2日

払込日：10月6日



主幹事：Jトラストグローバル証券



[2025年9月16日]





