本日の【新規公開(IPO)】仮条件情報 (16日大引け後 発表分)
※10月3日、東証グロース市場に上場予定のオーバーラップホールディングス <414A> [東証Ｇ]、7日、名証ネクスト市場に上場予定のウリドキ <418A> [名証Ｎ]は16日、仮条件を発表した。
●オーバーラップホールディングス <414A>
上場市場：東証グロース市場
上場予定日：10月3日
事業内容：ライトノベル・コミック・アニメにおける作品の
企画・編集・プロデュース
仮条件：1600円～1650円
想定発行価格：1600円
上場時発行済み株式数：2000万株
売り出し：800万株
オーバーアロットメントによる売り出し：上限120万株
ブックビルディング期間：9月17日～24日
公開価格決定日：9月25日
申込期間：9月26日～10月1日
受渡期日：10月3日
主幹事：みずほ証券、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券
●ウリドキ <418A>
上場市場：名証ネクスト市場
上場予定日：10月7日
事業内容：リユース品買取マッチングサイト「ウリドキ」及び
リユース記事特化WEBメディア「ウリドキプラス」の運営
仮条件：1100円～1200円
想定発行価格：1100円
上場時発行済み株式数：209万0770株
公募：3万株
売り出し：33万2400株
オーバーアロットメントによる売り出し：上限5万株
ブックビルディング期間：9月18日～25日
公開価格決定日：9月26日
申込期間：9月29日～10月2日
払込日：10月6日
主幹事：Jトラストグローバル証券
[2025年9月16日]
