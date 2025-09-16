※10月3日、東証グロース市場に上場予定のオーバーラップホールディングス <414A> [東証Ｇ]、7日、名証ネクスト市場に上場予定のウリドキ <418A> [名証Ｎ]は16日、仮条件を発表した。

●オーバーラップホールディングス <414A>

　上場市場：東証グロース市場
　上場予定日：10月3日

　事業内容：ライトノベル・コミック・アニメにおける作品の
　　　　　　企画・編集・プロデュース

　仮条件：1600円～1650円
　想定発行価格：1600円

　上場時発行済み株式数：2000万株
　売り出し：800万株
　オーバーアロットメントによる売り出し：上限120万株
　ブックビルディング期間：9月17日～24日
　公開価格決定日：9月25日
　申込期間：9月26日～10月1日
　受渡期日：10月3日

　主幹事：みずほ証券、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券

●ウリドキ <418A>

　上場市場：名証ネクスト市場
　上場予定日：10月7日

　事業内容：リユース品買取マッチングサイト「ウリドキ」及び
　　　　　　リユース記事特化WEBメディア「ウリドキプラス」の運営

　仮条件：1100円～1200円
　想定発行価格：1100円

　上場時発行済み株式数：209万0770株
　公募：3万株
　売り出し：33万2400株
　オーバーアロットメントによる売り出し：上限5万株
　ブックビルディング期間：9月18日～25日
　公開価格決定日：9月26日
　申込期間：9月29日～10月2日
　払込日：10月6日

　主幹事：Jトラストグローバル証券

2025年9月16日


