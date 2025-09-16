県内の基準地価が16日に公表され、平均変動率は27年ぶりのプラスに転じました。

近年進められている都市部中心の開発への期待感や、ホテルなどの事業用地の需要が要因だということです。

基準地価は、不動産鑑定士の鑑定評価をもとに県内447の基準地の1平方メートルあたりの価格を決めていて、土地取引の目安になります。

今年7月1日時点の県内の平均変動率は「プラス0.1％」。

1998年から続いていた下落が去年、横ばいになり、ことしは27年ぶりのプラスに転じました。

長崎市や佐世保市の都市部で、ホテルなど事業用地の需要や、住宅地の需要が堅調でその効果が周辺部にも波及しているということです。

（県地域振興部土地対策室 萩田 勝則 室長）

「人口減少で過疎化が進む地域では、下落傾向が続いており、地価の二極化が進んでいる」

「住宅地」の平均変動率は「0％」で、1999年から続いていた下落が横ばいに転じました。

上昇率が最も高かったのは、大村市植松3丁目でプラス4.4％。(前年は3.2％）

2022年に開業したJR新大村駅に近く、駅前にゆめマート新大村店が開業するなど、利便性が向上していることが背景に挙げられるということです。

一方、商業地の平均変動率は「プラス0.4％」で、2年連続で上昇しました。

上昇率のトップは、「プラス5.7％」の諫早市小川町です。(前年は2.5％）

近くの長野町で大型商業施設「ゆめタウン諫早」が建設中で、周辺の国道沿いでも店舗用地の高値取引が見られるということです。

また 工業地の平均変動率は「プラス1.8％」で、去年より0.7ポイント上昇。

県内9つの地点すべてで上昇基調にあり、半導体関連事業の設備投資の拡大で、工業団地の需要が高まっているということです。

