LINKL PLANET¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¥Õ¥¡¥ó¤ÎÌ´¤¬½Å¤Ê¤ë5th¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¥ß¥ë¥æ¥á¥«¥µ¥Ê¥ì¡×È¯Çä·èÄê
LINKL PLANET¤¬11·î23Æü¤Ë¡¢5th¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¥ß¥ë¥æ¥á¥«¥µ¥Ê¥ì¡×¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¡£
É½Âê¶Ê¡Ö¥ß¥ë¥æ¥á¥«¥µ¥Ê¥ì¡×¤Ï¡¢¸½ºßLINKL PLANET¤¬·Ç¤²¤Æ¤¤¤ë¡È¥ß¥ë¥æ¥á¥«¥µ¥Ê¥ì¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡É¤ò´§¤·¤¿³Ú¶Ê¡£¤³¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÏºòÇ¯¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼Æþ¤ìÂØ¤¨¤òÈ¼¤¦¡Ö¿ÍÀ¸²¼Ñî¾å¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡×³«ºÅ¤ÎÈ¯Ã¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¡¢¥é¥¤¥Ö1,000¿ÍÆ°°÷Ì¤Ã£À®¤ËÂÐ¤¹¤ë¥ê¥Ù¥ó¥¸¤È¸À¤¨¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤Î»þ¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¥é¥¤¥Ö1,000¿ÍÆ°°÷¤òÌÜÉ¸¤Ë·Ç¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥ß¥ë¥æ¥á¥«¥µ¥Ê¥ì¡×¤Ï°ìÅÙ¤Ï³ð¤¨¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¥é¥¤¥Ö1,000¿ÍÆ°°÷¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤È³Ð¸ç¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿1¶Ê¤Ç¤¢¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¼«¿È¤¿¤Á¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÌ´¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤ë¿Í¤¿¤Á¤Ë¸þ¤±¤¿±þ±ç¥½¥ó¥°¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Û¤«¡¢9·î¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¥Ð¥ó¥À¥¤¥Û¥Ó¡¼¥»¥ó¥¿¡¼¿·¹©¾ì¡¢BANDAI HOBBY CENTER PLAMO DESIGN INDUSTRIAL INSTITUTE¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤ËÀ©ºî¤µ¤ì¤¿³Ú¶Ê¤ò´Þ¤á¤¿¥«¥Ã¥×¥ê¥ó¥°3¶Ê¤È³Æ¥¤¥ó¥¹¥È¤ÎÁ´8¶Ê¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢º£²ó¤Ï½é²ó¸ÂÄêÈ×¤ÈÄÌ¾ïÈ×¤Ë²Ã¤¨¡¢¡Ö¥ß¥ë¥æ¥á¥«¥µ¥Ê¥ì¡×¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥Ú¥ó¥é¥¤¥È¤¬ÉÕ¤¤¤¿¥°¥Ã¥ºÉÕ¤¸ÂÄêÈÇ¤¬ÈÎÏ©¸ÂÄê¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¡£
¤Ê¤ªLINKL PLANET¤Ï¡¢¡È¥ß¥ë¥æ¥á¥«¥µ¥Ê¥ì¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡É¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ10·î3Æü¤ËVeats Shibuya¡¢11·î23Æü¤Ë°ì¥Ä¶¶¥Û¡¼¥ë¤Ë¤Æ¤½¤ì¤¾¤ì¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£1,000¿ÍÆ°°÷¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢º£¤Î¥ê¥ó¥×¥é¤ÎÁ´ÎÏ¤È¡¢Ì¤Íè¤Î¥ê¥ó¥×¥é¤Î²ÄÇ½À¤ò¡¢¤¼¤ÒÂÎ´¶¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£
¢£¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¾ðÊó
¡ã¥ß¥ë¥æ¥á¥«¥µ¥Ê¥ì¡Ö¥´¥«¥¤¥Á¥ç¥¦¡×¡ä
Æü»þ¡§2025Ç¯10·î3Æü(¶â)
³«¾ì 17:30 / ³«±é 18:00
²ñ¾ì¡§Åìµþ Veats Shibuya
¡ã¥ß¥ë¥æ¥á¥«¥µ¥Ê¥ì¡Ö¥¯¥ß¥¿¥Æ¥Á¥å¥¦¡×¡ä
Æü»þ¡§2025Ç¯11·î23Æü(Æü¡¦½Ë)
[Ãë¸ø±é] ³«¾ì14:00 / ³«±é14:45
[Ìë¸ø±é] ³«¾ì17:45 / ³«±é18:30
²ñ¾ì¡§Åìµþ °ì¥Ä¶¶¥Û¡¼¥ë
¥Á¥±¥Ã¥ÈÈ¯ÇäÃæ
https://eplus.jp/sf/detail/3739940001-P0030012P0030013?P6=001&P1=0402&P59=1&block=true
¢£¥·¥ó¥°¥ë¾ðÊó
5th Single¡Ö¥ß¥ë¥æ¥á¥«¥µ¥Ê¥ì¡×
2025Ç¯11·î23Æü(Æü¡¦½Ë)È¯Çä
¡Ú½é²ó¸ÂÄêÈ×¡Û
LAUE-34002 / 1,500±ß(10%ÀÇ¹þ) / 1,364±ß(ÀÇÈ´)
[¾¦ÉÊÆâÍÆ]
¡CD(Á´8¶Ê¼ýÏ¿)
¢»æ¥¸¥ã¥±¥Ã¥È»ÅÍÍ
£¥é¥ó¥À¥à¥½¥í¥Ö¥í¥Þ¥¤¥ÉÉõÆþ(1Ëç/Á´8¼ï)
¡ÚÄÌ¾ïÈ×¡Û
LAUE-4002 / 1,500±ß(10%ÀÇ¹þ) / 1,364±ß(ÀÇÈ´)
[¾¦ÉÊÆâÍÆ]
¡CD(Á´8¶Ê¼ýÏ¿)
¢»æ¥¸¥ã¥±¥Ã¥È»ÅÍÍ
£½¸¹ç¥Ö¥í¥Þ¥¤¥ÉÉõÆþ(Á´1¼ï)
¡Ú¥°¥Ã¥ºÉÕ¤¸ÂÄêÈÇ¡Û
¡Ö¥ß¥ë¥æ¥á¥«¥µ¥Ê¥ì ¥Ú¥ó¥é¥¤¥È¡×ÉÕ¤¤Î¸ÂÄêÈÇ¡ª
5,000±ß(10%ÀÇ¹þ) / 4,545±ß(ÀÇÈ´)
¢¨A-on STORE¡¦A-on STORE Powered by A!SMART¡¦¥é¥¤¥Ö²ñ¾ì¤Ç¤Î¸ÂÄêÈÎÇä
¢¨ÉÕÂ°¤µ¤ì¤ëCD¤ÏÄÌ¾ïÈ×¤Ç¤¹
¥·¥ó¥°¥ë¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é
https://bandai-hobby.net/site/plamogirlsproject/linklplanet/news/01_389/
¢£Å¹ÊÞÆÃÅµÆâÍÆ
¡Ú¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¼Ì¿¿»ÈÍÑ¡Û
¡¦A-on STORE / A-on STORE Powered by A!SMART¡§Ê£À½¥µ¥¤¥óÆþ¤ê2LÈ½¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É
¡¦¥¢¥Ë¥á¥¤¥È¡§¥ß¥Ë¥Õ¥©¥È
¡¦¥²¡¼¥Þ¡¼¥º¡§LÈ½¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É
¡¦Joshin¥Ç¥£¥¹¥¯¥Ô¥¢(Joshin web¥·¥ç¥Ã¥×´Þ¤à)¡§A6¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼
¡¦TSUTAYA RECORDS(°ìÉôÅ¹ÊÞ½ü¤¯)¡§LÈ½¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É
¡¦³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡§¥¹¥Þ¥Û¥µ¥¤¥º¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É(89mm¡ß62mm)
¡Ú¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¥Ç¥¶¥¤¥ó»ÈÍÑ¡Û
¡¦Amazon.co.jp¡§¥á¥¬¥¸¥ã¥±(³Æ·ÁÂÖ³¨ÊÁÊÌ)
