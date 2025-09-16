THE ORAL CIGARETTES、対バンツアー＜ERASE the BORDER TOUR 2026＞開催決定
THE ORAL CIGARETTESが、2026年の対バンツアー＜ERASE the BORDER TOUR 2026＞の開催を発表した。
2026年2月16日名古屋公演を皮切りに、東名阪は2デイズずつの全9公演2マンツアーとなっている。対バン相手は後日発表とのこと。本日からFC先行受付が開始となっており、早めにチケットを手に入れることをおすすめしたい。
またTHE ORAL CIGARETTESは、10月11日・12日には「AlterGeist0000 ARENA TOUR 2025」の全国劇場上映や12月24日にはLIVE Blu-ray『AlterGeist0000 ARENA TOUR 2025』のリリースも決定している。
■＜THE ORAL CIGARETTES「ERASE the BORDER TOUR 2026」＞
2026年2月16日（月）愛知 Zepp Nagoya
2026年2月17日（火）愛知 Zepp Nagoya
2026年2月24日（火）福岡 Zepp Fukuoka
2026年3月7日（土）北海道 Zepp Sapporo
2026年3月12日（木）宮城 SENDAI GIGS
2026年3月16日（月）大阪 Zepp Osaka Bayside
2026年3月17日（火）大阪 Zepp Osaka Bayside
2026年3月23日（月）東京 Zepp Haneda
2026年3月24日（火）東京 Zepp Haneda
＊全公演対バンあり
◆FC先行受付
受付期間：9月16日〜9月21日23:59まで
詳細：https://theoralcigarettes.com/news/detail/3032
■LIVE Blu-ray『AlterGeist0000 ARENA TOUR 2025』
リリース日：2025年12月24日（水）
特設サイト：https://theoralcigarettes.com/feature/altergeist0000arenatour2025_release
○数量限定豪華盤（品番：BRXP-00058）
豪華特殊BOXパッケージ仕様
価格：11,000円（税込）
◆内容
・Blu-ray DISC
・オンライン視聴用 NeSTREAM LIVEシリアルコード
◆特典
・豪華特殊BOX（27 x 20 x 6cm）
・オリジナルラグ(23 x 36cm)
・ZINE(40ページ／B5／フルカラー／限定編集)
＊特典の詳細は予定となり、仕様が変更になる可能性がございます。予めご了承ください。
○シンプル盤（品番：BRXP-00059）
価格：5,500円（税込）
◆内容
・Blu-ray DISC
・オンライン視聴用 NeSTREAM LIVEシリアルコード
※FC会員限定特典（両形態共通）：オリジナルステッカー
■THE ORAL CIGARETTES「AlterGeist0000 ARENA TOUR 2025」THE MOVIE
◆メンバー登壇会場（丸の内ピカデリー）
2025年10月11日（土）11:00 START
2025年10月11日（土）15:00 START
◆舞台挨拶中継付き会場
・生中継：2025年10月11日（土）15:00 START
・収録上映：2025年10月12日（日）13:00 START
詳細：https://theoralcigarettes.com/feature/altergeist0000arenatour2025_release
■＜ALL MY LIFE TOUR 2025＞
2025年
9月17日（水）【大阪】Zepp Osaka Bayside w/coldrain ＊SOLDOUT
9月19日（金）【広島】BLUE LIVE広島 w/SPARK!!SOUND!!SHOW!! ＊SOLDOUT
10月2日（木）【宮城】SENDAI GIGS w/go!go!vanillas ＊SOLDOUT
10月6日（月）【東京】Zepp Haneda w/SCANDAL ＊SOLDOUT
10月8日（水）【福岡】Zepp Fukuoka w/The BONEZ ＊SOLDOUT
10月14日（火）【北海道】Zepp Sapporo w/HEY-SMITH
11月18日（火）【愛知】COMTEC PORTBASE w/SiM ＊SOLDOUT
○北海道公演先行受付
受付期間：8月4日（月）23:59まで
受付URL：https://l-tike.com/theoralcigarettes/
