前例のない詳細さで観測された、二つのブラックホールの衝突現象「ＧＷ２５０１１４」のイメージ図/Aurore Simonnet (SSU/EdEon)/LVK/URI

（ＣＮＮ）宇宙で起きたブラックホール同士の衝突と合体が、史上最高の精度で新たに観測された。これにより、偉大な物理学者のアルベルト・アインシュタイン博士、ティーブン・ホーキング博士による予言が実証された。

この現象は今年１月、米レーザー干渉計重力波天文台（ＬＩＧＯ）がルイジアナ州リビングストンとワシントン州ハンフォードで運用する一対の装置で観測され、「ＧＷ２５０１１４」と名付けられた。検出されたのは、ブラックホール同士の衝突で生じる、「重力波」というかすかな時空のさざ波だ。

重力波は、ブラックホールの衝突を地球上から観測する唯一の手段。アインシュタインは１９１５年に相対性理論の中でその存在を予測したが、極めて微弱なため人間の技術では直接検出できないと考えていた。だが２０１５年９月にＬＩＧＯが初めて観測に成功し、貢献した科学者３人はノーベル賞を受賞した。

ＧＷ２５０１１４のデータはＬＩＧＯとイタリアの重力波観測装置Ｖｉｒｇｏ、日本の同ＫＡＧＲＡが分析し、米コロンビア大学のマキシミリアノ・イシ助教らが米物理学会の専門誌「フィジカル・レビュー・レターズ」（ＰＲＬ）に報告した。

それによると、二つのブラックホールは地球から約１０億光年離れた宇宙にあった。太陽の約３０〜３５倍の質量を持ち、それぞれがゆっくりと自転しながら、完全に近い円を描いて互いの周りを回っていた。合体後のブラックホールは太陽の約６３倍の質量になり、１秒に１００回転していた。

イシ氏によると、こうした特徴は、１５年に初めて観測された合体現象とほぼ完全に一致する。「装置が当時より大きく改良されたため、ブラックホール同士が接近して合体する過程をはるかに鮮明にとらえられるようになった」と、同氏は説明する。

アインシュタインと二層の「響き」

ＬＩＧＯには世界から約１６００人の研究者が参加し、重力波によるわずかな空間のゆがみを検出することで、これまで３００件以上のブラックホール合体を観測してきた。イシ氏によれば、ゆがみによる距離の変化は「原子核の半径の１０００分の１」にすぎない。

ＬＩＧＯのレーザーや鏡などの部品は、精度を高めノイズを低減するための改良が重ねられてきた。この１０年間で、観測の精度は３倍以上に上がっている。

こうして史上最高レベルの精度が実現したことにより、科学者らが何十年も前に予言していたことが実証された。

そのひとつは、ニュージーランドの数学者ロイ・カーが１９６３年にアインシュタインの相対性理論から導き出した、ブラックホールは意外にも単純な天体だとする「カー解」だ。イシ氏によると、ブラックホールはなぞに包まれているものの、「数学的には質量と回転速度という二つの数値だけで完全に記述できる」と考えられている。

これを検証するため、研究チームはブラックホールの衝突で生じる振動に着目した。「鐘を打った時に鳴り響く音の高低や長さから、鐘の材料が分かるのと同様だ」と、イシ氏は説明する。

同氏によると、ブラックホールから出る響き、つまり重力波には、そのブラックホールの構造や周囲の空間に関する情報が含まれている。従来の衝突ではほとんど観測されなかったが、ＧＷ２５０１１４からは響きの「基音」と「倍音」に相当する二層の信号がはっきりと届いた。

「響きの２要素が特定された結果、このブラックホールが質量と回転という二つの数値で記述できることが実証された」「これほどの説得力で確認できたのは初めてだ」と、同氏は指摘する。

ホーキングの面積定理

ＧＷ２５０１１４で確認されたもうひとつの予言は、ホーキングが７１年に提唱した「面積定理」。二つのブラックホールが合体した時、地平面の面積は合体前の合計以上になり、決して減ることはないという定理だ。

これはＬＩＧＯによる今までの観測でも暫定的に確認されていたが、今回はかつてない確信が得られたという。

イシ氏によると、今回は合体前の各ブラックホールからの信号を識別し、それぞれの面積を推定することができた。さらに、合体後のブラックホールからの信号から、その面積も計測できた。

カー解と同様、ホーキングの定理もまた、アインシュタインの業績に基づいている。イシ氏は「アインシュタインの理論はこれらすべての基本ソフト（ＯＳ）のようなものだ」と話す。

ＬＩＧＯへの貢献でノーベル賞を受賞した科学者の１人、米国のキップ・ソーン氏は、２０１５年の重力波観測を知ったホーキングからすぐに電話があり、ＬＩＧＯで面積定理を検証できるかと質問されたという。同氏は声明で「ホーキングが生きていたら、合体後のブラックホールの面積が大きくなったことを知って大いに喜んだだろう」と述べた。ホーキングは１８年に世を去っている。

イシ氏は、重要な理論が数十年を経た後、先進的な装置によって確認されるのは素晴らしいことだと強調。ホーキングの定理が実証されることで、一般相対性理論と量子力学の統合という物理学界の念願を果たす道が開ける可能性を指摘した。

同氏はさらに、「ＬＩＧＯは天文学の全く新しい分野を作り出した」と宣言した。