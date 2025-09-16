「スマホどこ行った！？」を回避！【3COINS】可愛い & 優秀♡「大優勝ストラップ」

「スマホをどこへやったっけ？」という日々の小さなストレスを回避する、便利な「スマホストラップ」。普段から身につけるアイテムだからこそ、デザインも重視したいところです。【3COINS（スリーコインズ）】のスマホストラップは本来の機能面はもちろん、普段使いに取り入れやすい価格帯やデザイン性の高さも魅力。今回は大人女性におすすめしたい、上品で可愛いスマホストラップをご紹介します。

存在感があってコーデのアクセントにぴったり

【3COINS】「シアージャガードスマホショルダー」\660（税込）

ふんわりとした質感のジャガード素材を使用した、ボリューミーなスマホストラップ。スマホの紛失や落下を防止するのはもちろん、ファッションアイテムとしても身につけるだけでコーディネートにアクセントを加えられます。いつものコーデに抜け感や可愛らしさをプラスしたい日にぴったりのアイテムです。

シンプル派におすすめの高見えストラップ

【3COINS】「レザー調スマホショルダー」\330（税込）

すっきりとしたデザインのレザー調ストラップは、大人女性のきれいめコーデにしっくり馴染んでくれそうなデザイン。カラバリはベーシックなアイボリーとブラックで、どちらも高見えしそう。お手頃価格でゲットできるので、スマホストラップデビューにもおすすめです。

Writer：licca.M