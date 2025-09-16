17日フィリーズ戦先発予定…シュワーバーをどう止める？

米大リーグのドジャースは、ナ・リーグ東地区の強豪フィリーズとの3連戦を戦っている、16日（日本時間17日）の第2戦では、大谷翔平投手が先発マウンドに立つ予定だ。この起用が引き起こす大谷ならではの“異常事態”に、ファンから「これは宇宙人」「どう考えてもマンガの世界」と驚きの言葉が寄せられている。

大谷は現在打者としては49本塁打。獲得すれば自身3度目となる本塁打王を争っている。4本差でリーグトップに立つのはフィリーズのカイル・シュワーバー外野手。大谷はマウンドに立ち、自らの右腕でシュワーバーを抑えることができるのだ。投打二刀流の大谷ならではの事態だ。日本のファンはX上に驚きの言葉を残している。

「大谷翔平ホームラン王争ってる相手と直接対決するらしくてさすがに草。これは宇宙人ですわ」

「シュワーバー対大谷翔平との対決とかわけわからないな笑 自分で抑えてホームラン王並んだりしないかな」

「ホームラン王争いしてる相手を自らピッチャーとして抑えるってなにその展開」

「本塁打王争いのライバルであるシュワーバーと対決というのは、どう考えてもマンガの世界」

シュワーバーは15日（同16日）のカード初戦で53号を放ち、現在3試合連続本塁打中。この試合の勝利でフィリーズは地区優勝を決めるなどノリにノッている。大谷の投球には様々な意味で注目が集まる。



（THE ANSWER編集部）