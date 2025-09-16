アイドルグループの元光ＧＥＮＪＩ・大沢樹生（５６）が１６日、生情報番組「５時に夢中！」（ＴＯＫＹＯ ＭＸ）にゲスト出演。今では到底考えられないアイドル時代の逸話を明かした。

ネットやスマホのない１９８０〜９０年代にかけ、光ＧＥＮＪＩ人気はすごかった。デビュー時、年長組の大沢は１８歳。１日５公演やったこともあるという。「１回目が（朝）１０時からで、最終が（夜）６時半とか７時とか。１時間半のライブ時間でしたけど」。

バレンタインデーには「（旧ジャニーズ）事務所にトータルで４ｔトラック、誰が数えたか分かんないですけど４５台分、チョコが届いたという。実際見てないっスよ。でも４５台らしいんですよ」。

さばききれないため、日本武道館で昼前から午後９〜１０時まで、握手会兼プレゼントお渡し会をやった年も。「大雪の日でしたね確か」と大沢は振り返り、お菓子やお酒など以外の贈り物で「変わったもので（生きた）カメがいましたね。誰のメンバーに送ったかはちょっと忘れましたけど」と明かした。

個人的に実家に届いて困ったプレゼントもあった。「タンスだったり…。昔のタンスなんで、デカい。母親も、息子がホントにオーダーしたのかと思ってリビングに置いてあったんですよ、帰ったら。あとスポーツクラブにある筋トレマシン。あのセットが届いたりとか」。

実家にはファンが押し寄せ「週末とかになると３００〜４００人」来たという。住所だけでなく「実家の電話が鳴りやまなくなって、何度も電話番号替えるんですけど、次の日にはもうバレてんですよ」という状況だった。

近所や地元自治体からの猛クレームで、大沢は１９歳で引っ越し、１人暮らしすることに。だが、地元不動産屋では部屋を貸してくれず、母親の知り合いが建てたマンション（約６世帯、オートロックなし）に引っ越した。だが、その新居もすぐ特定されてしまう。

１人、大沢が帰るまで待ち伏せし、何度注意しても来るファンがいたという。

「生放送から帰ってきて、玄関のカギ開けようとしたら、左側におっきなガスメーター（ボックス）があったマンションだったんですよ。そこから人の気配がしたんですよ。まさかと思って恐る恐る開けたら、その方が隠れてたんですよ」

大沢は当時の恐怖を「自分も寒気しちゃって…ぐらい怖くなって」と振り返る。そのファンを引きずり出し「ホントいい加減にせえ」と叱り、警察を呼んで何とかしてもらったそうだ。ほかにも「階段越しから自分の部屋のベランダに入ってこようとしたりとか…」いうファンもいて、当時は「もうムチャクチャ」だった。