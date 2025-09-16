ホロライブ・大空スバル、前任マネージャーによる暴露満載の“引継ぎ計画書”が話題「飼育員かなｗ」「育成ゲームやんけ」
「ホロライブ」所属のVTuber・大空スバルさんが、自身のチャンネルで前任マネージャーによる暴露企画を配信。スバルさんへの理解度が高すぎる解説に、ファンから反響が集まっている。
【動画】前任マネージャーが明かす大空スバルさんの必須アイテム（00：16：36ごろ）
8月にさくらみこさんのチャンネルで行われた「ホロメン取扱説明書」企画では、前任マネージャーが「現場に同じジャージしか着てこない」「必ず10分遅刻してくる」など、スバルさんのさまざまな秘密を暴露していた。しかし、まだ語り足りない様子で、今回は「旧マネ新マネの大空スバル引継ぎ計画書！」と題した企画を実施した。
本企画のために制作された引継ぎ資料には、スバルさんのマネージャーになった際に取るべき行動が詳細に記されており、現場には梅おにぎりとポカリスエットの「SSセット（スバルさんセット）」を常備することや、彼女の表情や体調を見て適宜ファミチキやチョコラBBなどの食べ物を追加で用意することなども書かれていた。
まるで育成ゲームのような業務内容を見たファンからは「ママやん」「飼育員かなｗ」「シュバ育成ゲームやんけ」などの声が寄せられ、スバルさん自身も「わかり手じゃんガチで。怖っ！ スバルのおかんでもギリわからんと思う」と敏腕ぶりを評価していた。
引用：YouTubeチャンネル「Subaru Ch. 大空スバル」
