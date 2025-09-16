乃木坂46・久保史緒里、卒業発表 11月に横浜アリーナで卒業コンサート
乃木坂46・久保史緒里が16日、自身の公式ブログを通じてグループからの卒業を発表。11月26日、27日に横浜アリーナで行われる卒業コンサートをもって乃木坂46としての活動を終了する。
【写真】乃木坂46・久保史緒里、透明感あふれる表情に釘付け！ インタビュー撮り下ろしカット
久保は「風のような、9年間でした」と題しブログを更新。「思えば、乃木坂46と出逢ったのは、13年も前のこと。今わたしは24歳だから、もう人生の半分以上、乃木坂46のことを考えているんだね。一旦、そんな時間ともお別れなのかしら」と切り出し、「乃木坂46を卒業することになりました」と報告。
続けて「6歳からアイドルが大好きだった私が、15歳で大好きな乃木坂46になることができ、夢だったんじゃないかと思うほど素敵な9年間を過ごさせていただきました。本当に、ありがとうございました」とコメント。
卒業を決断した経緯を「乃木坂46を好きすぎる私が、私自身を客観的に見た時に、卒業するタイミングは今だって。そんな声が聞こえました」「乃木坂46のことが好きすぎるが故に、今、この選択をしました。今を逃してはならないと思いました」と伝えた。
グループ公式サイトも「先ほど本人のブログにて発表させていただいた通り、乃木坂46から卒業することになりました」と報告。「2025年11月26日（水）、27日（木）に、横浜アリーナにて開催する卒業コンサートをもって卒業いたします」と明かし、「今後とも、久保史緒里、乃木坂46の応援のほどよろしくお願いいたします」とつづっている。
引用：「乃木坂46」公式サイト
