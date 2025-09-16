J3リーグは残り11試合に

J3リーグ第27節が9月13日から15日にかけて行われた。

首位のヴァンラーレ八戸が破れるも首位をキープし、鹿児島ユナイテッドFCが2位に迫ってきた。

首位の八戸はアウェーでテゲバジャーロ宮崎と対戦。後半に先制を許してしまい、反撃を見せるも1点が遠く0-1で惜敗となった。八戸にとっては14試合ぶりの敗戦となり、退場者を出しながらも奈良クラブとの上位対決を制した鹿児島が勝ち点を51に伸ばし、八戸（同54）の背後をとらえた。こちらも上位対決となったFC大阪と栃木シティFCの一戦は、ホームのFC大阪が1-0で競り勝ち、6ポイントマッチを制して順位を4位とした。

下位では、17位のザスパ群馬から最下位のアスルクラロ沼津まで勝利できず、残留争いも泥沼化。最下位の沼津は松本山雅FCに0-2で敗れ、中山雅史監督の退任が決定した。15位の高知ユナイテッドSCは栃木SCに0-1で敗れ泥沼の5連敗となっている。SNSでは「ここが踏ん張りどころ」「FC大阪が栃木シティに勝ったのはあまりにも大きい」「なかなか混沌としてきた昇格争い」「POもあるから最後まで分かりませんね！」「トップもボトムも敷き詰まってて一試合も落とせない混沌」「普通にヤバすぎるって」「J3も熾烈すぎ」などコメントが寄せられ、残り11試合となったJ3リーグの順位表が注目を集めていた。



（FOOTBALL ZONE編集部）