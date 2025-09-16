『相席食堂』蛙亭中野、裸祭りに参加→衝撃映像に千鳥ノブ「漢になりました」
お笑いコンビ・蛙亭の中野周平がきょう16日放送のABCテレビ『相席食堂』（後11：10〜※関西ローカル）に出演する。
【動画】衝撃映像…ふんどし姿で裸祭りに参加する蛙亭中野
三重県津市にやって来た中野周平。街中を散策すると、これからお祭りに行くという子供たちと出会う。年に一度の「ざるやぶり」という神事が行われるという。祭りの青年団に話を聞くと、大勢の裸の男たちが大きなザルを奪い合い、ひきちぎる裸祭りだと判明。祭りの由来を聞くが、話が腑に落ちない様子の中野は参加を渋る。
鰻屋では、祭りの経験者で、しかもザルの破片を取ったという男性と相席。聞けば、かなり激しい祭りだが、「ザルを取ると、その1年は幸せになれるといわれている」と聞かされる。実際に取ったザルの破片を見せてもらい、「結婚して、仕事も良いことがあった」と聞いた中野。ザルの破片を見せてもらったお礼に渡したものとは。
もっと「ざるやぶり」神事について知りたいと、祭り会場の八雲神社へ。多くの関係者から話を聞き、神事の全貌を理解した中野は、ようやく参加を決断する。いよいよ神事が始まると、何十人ものふんどし姿の男衆が「ワッショイ！」と声を上げながら、激しく押し合う。もまれまくる中野はザルを手にすることができるのか。
予告動画でもふんどし姿の男衆がもみ合う衝撃映像が。その祭りに参加した中野の表情に千鳥のノブは「中野は漢（おとこ）になりました」とコメントする。
このほか、神田愛花による佐賀県佐賀市での相席旅を届ける。
