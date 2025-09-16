◇陸上世界選手権（13日〜21日、東京・国立競技場）

女子100メートルハードル準決勝が15日に行われ、福部真子(日本建設工業)は、13秒06の組7着、中島ひとみ選手(長谷川体育施設)は13秒02の組み7着でともに敗退となりました。福部選手は準決勝に進んだ男子選手にエールを送りました。

福部選手は、予選で12秒92で4着ながらもタイムで拾われ準決勝進出。インタビューでは、予選突破を聞き、「え、本当ですか?え？マジ？やったぁ」と跳びはねて喜ぶ様子もありました。

これまで、原因不明の体調不良「菊池病」に苦しみながらも、8月に世界選手権の参加標準記録を突破。世界のトップ選手たちが集うセミファイナルを戦いました。

レース後、福部選手は「悔しいです」と一言。「タイムもそうですけど、やっぱり自分の力を出しきれなかったところが本当に不甲斐ない」と率直な気持ちを語りました。

また「正直、菊池病になってからどれだけ競技を続けられるか不安の1年でしたが、走っても体調が崩れることなく走ることができたことは自分の中でも一つ安心材料。この調子なら競技人生を続けられるかなって希望も見えた。日本記録、アジア記録更新も諦めきれないので、そこを目指して頑張りたい」と力を込めました。

一方、この日は男子110メートルハードルの予選が行われ、野本周成選手(愛媛競技力本部)と村竹ラシッド選手(JAL)が予選を突破。16日の準決勝に進みました。

ともに広島を拠点とする福部選手と野本選手。前日の福部選手の予選突破に「刺激を受けたというか、俺もいかないと思った」と野本選手は話し、これを聞いた福部選手は、「(準決勝)死ぬ気で走れ！」と笑顔でエールを送りました。