乃木坂46久保史緒里（24）が16日、自身の公式ブログで、グループからの卒業を発表した。11月26日、27日に横浜アリーナで行われる卒業コンサートをもって乃木坂46としての活動を終了するという。乃木坂46の3期生は残り4人となる。

中3だった16年9月に3期生オーディションに合格し、10年目の大きな決断となった。「乃木坂46を卒業することになりました。6歳からアイドルが大好きだった私が、15歳で大好きな乃木坂46になることができ、夢だったんじゃないかと思うほど素敵な9年間を過ごさせていただきました。本当に、ありがとうございました」などと感謝を伝えた。

乃木坂46の3期生は9月4日に加入9周年を迎えたばかり。16年9月の加入時は12人で、5周年を迎えた21年9月に大園桃子さんが卒業、引退するまで誰ひとり欠けないという、大人数アイドルグループでも特に異例の“定着率”の高さで知られた世代だ。

23年に3期生2人目の卒業となった山下美月（26）、さらに阪口珠美（23）向井葉月（26）が卒業。今年に入り、与田祐希（25）佐藤楓（27）中村麗乃（23）が卒業。恒例の真夏の全国ツアーは5人で迎えていた。久保が卒業すると、残るはキャプテン梅澤美波（26）はじめ伊藤理々杏（22）岩本蓮加（21）吉田綾乃クリスティー（30）の4人となる。