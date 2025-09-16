乃木坂46久保史緒里（24）が16日、自身の公式ブログで、グループからの卒業を発表した。

11月26日、27日に横浜アリーナで行われる卒業コンサートをもって乃木坂46としての活動を終了するという。

X（旧ツイッター）では「久保ちゃん」「#久保史緒里」「久保さん」などの関連ワードがトレンド入り。悲しみの声が相次ぐ中で、久保がパーソナリティーを担当しているニッポン放送「乃木坂46のオールナイトニッポン」（水曜深夜1時）についての書き込みがあった。

同番組は19年4月から開始し、初代はパーソナリティーは新内眞衣が務めた。2代目お久保は22年2月17日放送から担当している。

Xでは「久保史緒里ちゃん、新内さんからのANNをずっと守ってくれててありがとうね」「久保史緒里卒業か。お疲れさまでした。そしてANNの後任は誰になるんだろう」「久保ちゃんが引き継いで守ってきた乃木坂46ANNはどうなるんだろう。久保史緒里ANNとして続いていくのか、久保ちゃんから乃木坂の誰かが引き継ぐのか」「自分が乃木坂46を好きになったきっかけの人 ついに卒業か ANNも聞きまくってたし、動向を追ってただけに寂しい！ けど、これからの新しいステージ頑張ってほしい… 久保史緒里さん！ 最後までついていきます！」などと書き込まれていた。

久保は16年9月、乃木坂46の3期生オーディションに合格。23年3月の「人は夢を二度見る」では現在は卒業した山下美月（26）とダブルセンターで、表題曲初センターを務めた。

宮城県出身で小3から中3まで楽天のジュニアチアガールを経験し、同球団のファンを公言。ニッポン放送「乃木坂46のオールナイトニッポン」（水曜深夜1時）のパーソナリティーも務めており、今年1月には横浜アリーナで同ラジオの初イベントを開催するなど、最前線で活躍を続ける中心メンバーの1人だ。