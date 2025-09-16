藤井サチ「めちゃくちゃツヤツヤ」お気に入りの持ち歩きリップグロス

藤井サチさんが、自身のYoutubeチャンネルに『藤井サチのwhat's in my bag?』の動画を投稿。バッグの中身を公開してくれました！中には愛用コスメを紹介する場面も。

■リップグロス

動画内に登場したのはこちら！

YSL/ラブシャイン グロスプランパー 02ラッキームーンストーン 税込4,950円（公式サイトより）

プランパー効果のあるリップグロス！藤井さんの愛用カラーは、パール入りで血色感を出してくれるピンク系カラー。

藤井さんは、こちらについて「最近のお気に入りのリップはこちらです」とコメントしながら紹介！

その使い心地についても「めちゃくちゃツヤツヤになる」とツヤ感のある仕上がりも評価。

続けて、実際に着用しながら「いい香り、うん美味しい」と食欲の湧くような匂いだと笑顔を見せていました。

■動画もチェック

動画内ではコスメ以外にも、バッグに入った様々な持ち歩きアイテムを紹介！ぜひチェックしてみてくださいね。