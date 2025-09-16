SNIDEL BEAUTY(スナイデル ビューティ)が、「リップ グレイズ」新製品9色(うち3色一部店舗数量限定色）を2025年9月24日(水)より予約開始、2025年10月1日(水)より阪急うめだ本店、ルミネ新宿2店、ルミネ有楽町店にて先行発売開始、2025年10月3日(金)よりSNIDEL BEAUTY全店舗および公式オンラインストア他にて新発売する。

■プランプリップグロス

ガラスコーティングのように唇に密着し、みずみずしくうるツヤに。かなえたのは、高密着・高光沢・高抱水性。機能の異なる3種のオイルをオリジナルブレンドすることによって生まれた、まさに“グレイズ”な処方。

気になる縦ジワにブレンドオイルが入り込み、ピタッと密着しながら高光沢オイルが光をリフレクトしカバーアップ。

見たままの発色をかなえながら素の唇を透かす質感は、一本でリップメイクを完成させても、手持ちのルージュに重ねてもOK。唇の色に溶け込む“似合わせ”設計で、ためらい色を似合う色に変えるマジックも。

■商品情報

株式会社マッシュホールディングス

SNIDEL リップ グレイズ新製品9色(うち3色一部店舗数量限定色)税込2,530円(税込）