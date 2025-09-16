愛知県小牧市で9月16日、高齢者向けの自転車講習会が開かれました。高齢者は体力やバランス感覚の低下から事故につながりやすく、警察は反射材の着用など基本的な対策を呼びかけています。



参加者は、会場に作られた信号交差点や横断歩道などのコースを実際に走行してみますが、見通しの悪い交差点で左右の確認を怠ってしまう人や、停止線から1メートルも手前で停止してしまった人もいました。





70代の参加者：「いつもは気にして乗っていないんですよね。今日初めて、ルールを考えながら乗りました。『8の字』はもっと簡単にできるかなと思ったけど、やっぱりバランスが難しかった」警察によりますと、高齢者に多いのが、走行中に下を向くことでバランスを崩してしまうケースです。進行方向に目線を向けることが重要だといいます。愛知県警交通総務課の担当者：「（高齢者は）体力、バランス感覚、視力などが低下していますので」愛知県内の自転車に乗った高齢者の交通事故死亡者数は、8月末時点で6人。2024年の同じ時期に比べて減ってはいるものの、秋は視界が悪くなる夕暮れ時の事故が増えるため、まだまだ気は抜けません。愛知県警交通総務課の担当者：「LEDバンドとか反射材とか、自動車の運転手に気付いてもらう行動を取っていただいて、交通事故に遭わないようにしていただきたい」