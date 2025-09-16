ピーチ・アビエーションは、「国内線セール」を9月17日正午から21日まで開催する。

搭乗期間は10月6日から2026年3月19日まで。ミニマム運賃で、燃油サーチャージなし、諸税や空港使用料、支払手数料は別途必要となる。手荷物の預け入れや座席指定料金は含まれていない。片道最低運賃は以下の通り。

複数のセール・キャンペーンの適用条件に同時に合致した場合、適用される運賃の中で最安となる運賃とその条件が適用される。

・大阪/関西発着

長崎（3,190円）、奄美（3,490円）、仙台（3,590円）、宮崎（3,790円）、福岡・鹿児島（3,990円）、札幌/千歳（4,690円）、沖縄/那覇（4,990円）、石垣（5,490円）

・東京/成田発着

札幌/千歳・奄美（4,190円）、福岡（4,890円）、沖縄/那覇（5,790円）、石垣（6,190円）

・名古屋/中部発着

仙台（3,590円）、沖縄/那覇（4,990円）、札幌/千歳（5,190円）

・札幌/千歳発着

仙台（3,590円）、福岡（5,690円）

・福岡発着

福岡〜沖縄/那覇線（3,490円）、福岡〜石垣線（4,490円）