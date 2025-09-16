今日の運勢がサクッと分かる！ 人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの【毎日ひとこと占い】。2025年9月17日はどんな1日になるのか、星座ごとに読み解いていきましょう。

写真拡大

人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2025年9月17日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？

12位：やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）


知識不足に落ち込みそう……。書物を開いて見識を深めて。

11位：おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）


身の回りの整理を心掛けて。なくし物が見つかる暗示も。

10位：てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）


人をあてにするとかえって苦労するかも。自分のことは自分で。

9位：いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）


年上の男性が力添えしてくれそう。何でも相談してみて。

8位：しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）


年上からの援助を得やすい日。分からないことは積極的に聞いてみて。

7位：ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）


インテリア雑貨や家庭用品を購入すると◎。近所の店を利用して。

6位：みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）


自分の誤りに気が付いたら、素直に謝るよう心掛けて！

5位：おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）


浪費の予感……。クレジットカードの利用は避け、キャッシュ払いが正解。

4位：おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）


あなたの内面に周囲が注目。面倒見のよさを発揮しよう。

3位：さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）


知恵を使えば難関もクリア。友人の知恵を借りるのも◎。

2位：かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）


交際範囲が広がりそう。まめに連絡して友情を深めよう。

1位：うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）


人間関係のコントロールができる日。人との距離感が幸運のカギに。
(文:マリィ・プリマヴェラ（占いガイド）)