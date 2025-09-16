2025年9月17日の運勢ランキング「おひつじ座〜うお座」 マリィ・プリマヴェラの【毎日ひとこと占い】
人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2025年9月17日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？
12位：やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）
知識不足に落ち込みそう……。書物を開いて見識を深めて。
11位：おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）
身の回りの整理を心掛けて。なくし物が見つかる暗示も。
10位：てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）
人をあてにするとかえって苦労するかも。自分のことは自分で。
9位：いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）
年上の男性が力添えしてくれそう。何でも相談してみて。
8位：しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）
年上からの援助を得やすい日。分からないことは積極的に聞いてみて。
7位：ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）
インテリア雑貨や家庭用品を購入すると◎。近所の店を利用して。
6位：みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）
自分の誤りに気が付いたら、素直に謝るよう心掛けて！
5位：おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）
浪費の予感……。クレジットカードの利用は避け、キャッシュ払いが正解。
4位：おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）
あなたの内面に周囲が注目。面倒見のよさを発揮しよう。
3位：さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）
知恵を使えば難関もクリア。友人の知恵を借りるのも◎。
2位：かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）
交際範囲が広がりそう。まめに連絡して友情を深めよう。
1位：うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）
人間関係のコントロールができる日。人との距離感が幸運のカギに。
(文:マリィ・プリマヴェラ（占いガイド）)