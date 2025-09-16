浜崎あゆみ、“超弾丸でハワイの実家へ”！ 息子に話し掛ける「あゆの声が、優しいお母さんの声だった」
歌手の浜崎あゆみさんは9月15日、自身のInstagramを更新。弾丸でアメリカ・ハワイを訪れたことを報告しました。
【写真＆動画】浜崎あゆみがハワイに“里帰り”
この投稿に、コニクソンさんは「まきしゃんはあゆ&ファミリーが大大大好きだよ。毎年里帰りが待ち遠しいんだよ。ハワイからずっとずっと応援してるから！」とコメントしています。
ほかにもファンからは「大好きなあゆの声が、優しいお母さんの声だった」「息子くんの可愛い声と、息子くんに話しかけてる優しいあゆの声を聴いて癒されたよ」「声かわいすぎてめっちゃ癒される」「素敵な優しい世界のつまった瞬間」と、絶賛の声が寄せられました。
(文:多町野 望)
「毎年里帰りが待ち遠しいんだよ」浜崎さんは「超弾丸でハワイの実家へ 限りある時間の中に僕らは生きていて、そして何を見つけるんだろうね... #いつも必ず帰り道に #車が見えなくなるまで見送ってくれる #胸が締め付けられるんだよね #そしてまた来年まで頑張ろうと思うんだ」とつづり、1枚の写真と1本の動画を投稿。写真はハワイ在住のコーディネーター、マキ・コニクソンさんと抱き合っている自身の姿です。動画には、走る車の中から「バイバーイ」と声を掛ける息子が映っています。
「大好きな大好きなあゆ」コニクソンさんは同日、浜崎さんの投稿を引用し「大好きな大好きなあゆ」「多忙なお仕事を全力でこなしながら、オフは子どもたちにたっぷり愛情を注ぐ姿は、まさに スーパースターであり、スーパーママ」などとつづっていました。互いを大切に思っていることが伝わってきます。気になる人は、こちらもぜひチェックしてみてくださいね。
