歌手の浜崎あゆみさんは9月15日、自身のInstagramを更新。アメリカ・ハワイの“実家”を訪れた時の様子を公開し、反響を呼んでいます。（サムネイル画像出典：浜崎あゆみさん公式Instagramより）

歌手の浜崎あゆみさんは9月15日、自身のInstagramを更新。弾丸でアメリカ・ハワイを訪れたことを報告しました。

【写真＆動画】浜崎あゆみがハワイに“里帰り”

「毎年里帰りが待ち遠しいんだよ」

浜崎さんは「超弾丸でハワイの実家へ　限りある時間の中に僕らは生きていて、そして何を見つけるんだろうね...　#いつも必ず帰り道に　#車が見えなくなるまで見送ってくれる　#胸が締め付けられるんだよね　#そしてまた来年まで頑張ろうと思うんだ」とつづり、1枚の写真と1本の動画を投稿。写真はハワイ在住のコーディネーター、マキ・コニクソンさんと抱き合っている自身の姿です。動画には、走る車の中から「バイバーイ」と声を掛ける息子が映っています。

この投稿に、コニクソンさんは「まきしゃんはあゆ&ファミリーが大大大好きだよ。毎年里帰りが待ち遠しいんだよ。ハワイからずっとずっと応援してるから！」とコメントしています。

ほかにもファンからは「大好きなあゆの声が、優しいお母さんの声だった」「息子くんの可愛い声と、息子くんに話しかけてる優しいあゆの声を聴いて癒されたよ」「声かわいすぎてめっちゃ癒される」「素敵な優しい世界のつまった瞬間」と、絶賛の声が寄せられました。

「大好きな大好きなあゆ」

コニクソンさんは同日、浜崎さんの投稿を引用し「大好きな大好きなあゆ」「多忙なお仕事を全力でこなしながら、オフは子どもたちにたっぷり愛情を注ぐ姿は、まさに スーパースターであり、スーパーママ」などとつづっていました。互いを大切に思っていることが伝わってきます。気になる人は、こちらもぜひチェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)