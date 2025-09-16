「ホ食堂〜時空を超えた恋のシェフ」

EXOの最年長メンバーであり、ソロアーティストとしても常に進化を続けるXIUMIN(シウミン)。今年3月には約2年半ぶりのカムバックとなった2nd Mini Album「Interview X」をリリースし、さらに4月に開催されたソロ初の来日コンサート「2025 XIUMIN FAN CONCERT ＜X Times（ ）＞in TOKYO＆OSAKA」も大盛況で、その精力的な活動は多くの日本ファンを熱狂させた。

そうした充実した音楽活動と並行して、今年上半期は俳優としても新たな一歩を刻んだシウミン。同時期に韓国で放送された主演ドラマ「ホ食堂〜時空を超えた恋のシェフ」(9月22日(月)より衛星劇場にて放送)は、彼の新たな魅力を引き出す作品として注目を集めた。

EXO・シウミンが自称・超絶天才の異端児をコミカルに演じた「ホ食堂〜時空を超えた恋のシェフ」 (C) WHYNOT MEDIA Co., Ltd・Hakuhodo DY music&pictures Inc.・COPUS JAPAN Co., Ltd.

近年の俳優活動を振り返ると、多くの人の印象に残っているのは昨年話題となったドラマ「社長ドル・マート」だ。経営難に陥ったマートを立て直そうと奮闘する元アイドルグループの一員を演じ、これまでの自身のキャリアとも共通点のあるハマリ役で、コミカルさと人間味あふれる演技を見せた。

そして今回「ホ食堂〜時空を超えた恋のシェフ」で挑んだのは、身分制度に縛られた朝鮮時代の問題児ホ・ギュン。自らを"天才"と称し、型破りな言動を繰り返す異端児だが、同時にユーモアと情熱を併せ持つ愛すべき人物である。400年後の現代ソウルに突然タイムスリップした彼は、ひょんなことから食堂の料理長となり、ドタバタの生活の中で料理を通して人々と心を通わせていく。

「ホ食堂〜時空を超えた恋のシェフ」 (C) WHYNOT MEDIA Co., Ltd・Hakuhodo DY music&pictures Inc.・COPUS JAPAN Co., Ltd.

シウミンは伝統的な韓服をまとい、ユーモラスな表情やコミカルなセリフを駆使してホ・ギュンを生き生きと体現。無邪気で奔放、自由な発想を繰り出す天才肌でありながら、どこか憎めない愛嬌を持つキャラクターを嬉々として演じている。朝鮮時代の礼儀正しさと現代とのギャップに密かに戸惑う繊細な芝居からは、俳優としての表現の幅も感じられる。

共演者との化学反応も見どころのひとつだ。宇宙少女(WJSN)のEXY(エクシ)ことチュ・ソジョンは、現代でホ・ギュンと出会う女性を演じ、2人の軽妙な掛け合いが物語にアクセントを加える。さらに、時代を超えた不器用な純愛も必見。ホ・ギュンが恋心を抱いた瞬間の戸惑いやときめきを、シウミンは自然な演技で表現している。

また、「PRODUCE 101 シーズン2」で注目を集め、シウミンとは「社長ドル・マート」の共演でも記憶に新しいイ・セオンも出演。朝鮮時代の策略家と現代の有名シェフという一人二役を演じ、前作では息の合った関係を見せた2人が本作では真逆のライバル関係として激しくぶつかり合う。対照的な天才同士がプライドを懸けて火花を散らす掛け合いは大きな見どころだ。

K-POPアーティストとして確固たる存在感を放ちながら、俳優としても着実にキャリアを重ねるシウミン。料理シーンにも誠実に向き合い、親しみやすくもどこか懐かしいキャラクターを全身で表現した「ホ食堂〜時空を超えた恋のシェフ」。その姿を通して"俳優・シウミン"のさらなる可能性を堪能したい。

文＝川倉由起子

放送情報【スカパー！】

ホ食堂〜時空を超えた恋のシェフ

放送日時：2025年9月22日(月)23:00〜

※毎週(月)23:00〜(2話連続放送)

チャンネル：衛星劇場

※放送スケジュールは変更になる場合があります

最新の放送情報はスカパー！公式サイトへ