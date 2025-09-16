元モー娘。飯田圭織、娘8歳のバースデー手料理公開「愛情たっぷり」「プロ級」
【モデルプレス＝2025/09/16】元モーニング娘。でタレントの飯田圭織が16日、自身のInstagramを更新。娘の8歳の誕生日について投稿した。
飯田は「先日、愛娘が8歳を迎えました。朝起きた瞬間から夜寝ている時までもずーーーっと笑っていて、いつもニコニコとにかく明るい娘。何ヶ月も前からママのチキンが食べたいとリクエストがあり水郷鶏をお取り寄せし、長年のかおりんレシピで美味しいチキンが焼けました」とコメントし、娘のリクエストに応えて作った美しく焼き上がったローストチキンなど愛情たっぷりの誕生日料理を披露した。
この投稿に、ファンからは「美味しそう」「愛情たっぷり」「母の愛を感じる」「お疲れさま」「娘さんおめでとう」「プロ級の料理」などのコメントが寄せられている。
飯田は2007年、ロックバンド「7HOUSE」の元ボーカル・ケンジと結婚。翌年男児を出産したが、同年慢性腎不全のため亡くなった。その後、2013年5月に男児を出産。2017年9月に女児が誕生した。（modelpress編集部）
