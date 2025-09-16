生田絵梨花、公開中映画で共演の俳優ライブへ グッズ姿の“ブレブレ”ショット公開「楽しさが伝わってくる」「ハイテンション」の声
【モデルプレス＝2025/09/16】女優の生田絵梨花が15日、自身のInstagramを更新。共演した俳優のライブを観に行ったことを報告した。
【写真】生田絵梨花、公開中の映画で共演 ライブも開催のイケメン俳優
生田は「福山雅治さんライブ ベルーナドーム 最高でしたッ！！！！」と9月14日・15日に行われた福山雅治のデビュー35周年記念ドームツアーの埼玉公演を観に行ったことを報告。「楽しさの余韻がつづく帰り道」と両手両足を広げてはしゃいでいる様子のピンボケの写真とライブTシャツを着て肩にタオルをかけ、手首にはコンサートのグッズのバングルを光らせた笑顔のピースサインショットを公開した。
生田と福山は映画「ウィッシュ」（2023年）で声優として共演。現在公開中の映画「ブラック・ショーマン」でも共演している。この投稿に、ファンからは「めっちゃブレブレで楽しさが伝わってくる」「ハイテンションが可愛い」「躍動感えぐい」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
