LE SSERAFIMカズハ、背中見せトップス姿披露「綺麗」「着こなせてすごい」
【モデルプレス＝2025/09/16】5人組ガールグループ・LE SSERAFIM（ルセラフィム）のカズハ（KAZUHA）が16日、自身のInstagramを更新。夜景を背景にした写真を公開した。
【写真】LE SSERAFIMカズハ、背中見せトップス姿披露
カズハは、高層ビルの夜景を背景にした屋外テラスで黒いバックレスのトップスを着用し美しい背中のラインが際立つ姿を披露した。
この投稿に、ファンからは「綺麗」「着こなせてすごい」「夜景が素敵」「バックレス似合ってる」「スタイル抜群」「幻想的」などのコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】LE SSERAFIMカズハ、背中見せトップス姿披露
◆LE SSERAFIMカズハ、夜景バックで美しい背中披露
カズハは、高層ビルの夜景を背景にした屋外テラスで黒いバックレスのトップスを着用し美しい背中のラインが際立つ姿を披露した。
この投稿に、ファンからは「綺麗」「着こなせてすごい」「夜景が素敵」「バックレス似合ってる」「スタイル抜群」「幻想的」などのコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】