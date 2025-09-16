桃井かおり、新鮮な手作り和食披露「健康的」「料理上手」
【モデルプレス＝2025/09/16】女優の桃井かおりが16日、自身のInstagramを更新。手作りの健康的な朝食メニューについて投稿した。
【写真】桃井かおり、新鮮な手作り和食
桃井は「お豆腐がなぜか冷凍で届いたので、高野豆腐の出汁煮と、揚げてお揚げに！美味しい健康食な朝。ひじき、も！庭の茗荷と鰹節と山葵でほかほか炊きたてごはん、よいよいメニュー新鮮！！」とコメントし、高野豆腐の煮物やひじき、茗荷ご飯など体に優しい和食メニューが美しく盛り付けられた手作り料理を披露した。
この投稿に、ファンからは「健康的」「料理上手」「和食素晴らしい」「プロ級」「参考になる」「身体に良さそう」などのコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆桃井かおり、手作り「かおり飯」披露
