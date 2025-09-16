おしゃれも感性もアップデート♡ イマドキ女子が選ぶ【秋に読みたい本】って…？

この秋、感性を磨くなら“読書”がぴったり…！今回は、Ray♥Influencerの中山麻理衣さん、あめちゃんさん、Harukaさんの3人に、Ray読者にぴったりな“心ときめく1冊”を教えてもらいました。秋の夜長は、お気に入りの本とチルな時間を過ごしてみては…？この記事を読めば、お気に入りの1冊が増えるかも♡

THEME：『おすすめしたい本』

Ray♥Campus GirlとRay♥Influencerが愛してやまないアイテムをご紹介する連載企画♡

今回は「読書の秋」にちなみ、みんなが今まで読んだなかで、ぜひ読者におすすめしたい！

そんな1冊を紹介してもらいました。

Check! Ray♥Campus Girl・中山麻理衣

旅行が大好き世界を飛び回るバリキャリ美人OL。

Instagram：@__06maricham_

「THE WORLD FOR SALE 世界を動かすコモディティー・ビジネスの興亡」ハビアー・ブラス 著／ジャック・ファーキー 著／松本剛史 訳

ビジネスを勉強するなら最初に読むべき作品

「ビジネスマンの彼にすすめられた本。

最初は難しいかなと思っていたけど、1度読むと止まらない！

単なるビジネス本ではなく、ドキュメンタリー作品なのが読み応えのあるポイント。

就活生やビジネスを勉強したいコはぜひ」

Check! Ray♥Influencer・あめちゃん

趣味テニス！早稲田大卒の都内OL。

Instagram：@amechan_59

「私は私のままで生きることにした」キム・スヒョン 著／吉川南 訳

「このままの自分でいいんだ」と安心させてくれる1冊

「私が就活生のとき、他人と比べなくていいということを教えてくれた作品。

やさしいタッチのイラストと短い文章で語りかけてくれるから、言葉がスッと入ってくるんです！

自分に自信が持てないコは、ぜひ1度読んでみて」

Check! Ray♥Influencer・Haruka

趣味は、旅行と温泉めぐり♡ 美容好きの都内OL。

Instagram：@h9899rau

「選ばれる女におなりなさい デヴィ夫人の婚活論」ラトナ・サリ・デヴィ・スカルノ 著

20代の恋する乙女におすすめしたい1冊

「バラエティで活躍するデヴィ夫人のエッセイ本。

この本は、タイトルの通り「選ばれる女性」になるにはどうしたらいいのかがテーマ。

女性としてのモチベが上がるので、恋愛に悩んでいるコは今すぐ読んでほしい作品です」

What's Ray♥Campus Girl＆Ray♥Influencer？

Rayを盛り上げてくれるおしゃれに敏感な可愛い女のコたち。Ray♥Campus Girlは読者モデルとして、Ray♥InfluencerはSNSを通して活動中。

一緒に活動したいコはぜひ下のリンクから応募してね。

応募はこちらから♡

