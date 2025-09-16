おしゃれも感性もアップデート♡ イマドキ女子が選ぶ【秋に読みたい本】って…？

LOVE BUZZ ITEM vol.43 THEME：『おすすめしたい本』 Ray♥Campus GirlとRay♥Influencerが愛してやまないアイテムをご紹介する連載企画♡ 今回は「読書の秋」にちなみ、みんなが今まで読んだなかで、ぜひ読者におすすめしたい！ そんな1冊を紹介してもらいました。

Check! Ray♥Campus Girl・中山麻理衣 旅行が大好き世界を飛び回るバリキャリ美人OL。 Instagram：@__06maricham_ 「THE WORLD FOR SALE 世界を動かすコモディティー・ビジネスの興亡」ハビアー・ブラス 著／ジャック・ファーキー 著／松本剛史 訳 ビジネスを勉強するなら最初に読むべき作品 「ビジネスマンの彼にすすめられた本。 最初は難しいかなと思っていたけど、1度読むと止まらない！ 単なるビジネス本ではなく、ドキュメンタリー作品なのが読み応えのあるポイント。 就活生やビジネスを勉強したいコはぜひ」

Check! Ray♥Influencer・あめちゃん 趣味はテニス！早稲田大卒の都内OL。 Instagram：@amechan_59 「私は私のままで生きることにした」キム・スヒョン 著／吉川南 訳 「このままの自分でいいんだ」と安心させてくれる1冊 「私が就活生のとき、他人と比べなくていいということを教えてくれた作品。 やさしいタッチのイラストと短い文章で語りかけてくれるから、言葉がスッと入ってくるんです！ 自分に自信が持てないコは、ぜひ1度読んでみて」

Check! Ray♥Influencer・Haruka 趣味は、旅行と温泉めぐり♡ 美容好きの都内OL。 Instagram：@h9899rau 「選ばれる女におなりなさい デヴィ夫人の婚活論」ラトナ・サリ・デヴィ・スカルノ 著 20代の恋する乙女におすすめしたい1冊 「バラエティで活躍するデヴィ夫人のエッセイ本。 この本は、タイトルの通り「選ばれる女性」になるにはどうしたらいいのかがテーマ。 女性としてのモチベが上がるので、恋愛に悩んでいるコは今すぐ読んでほしい作品です」

What's Ray♥Campus Girl＆Ray♥Influencer？ Rayを盛り上げてくれるおしゃれに敏感な可愛い女のコたち。Ray♥Campus Girlは読者モデルとして、Ray♥InfluencerはSNSを通して活動中。 一緒に活動したいコはぜひ下のリンクから応募してね。 応募はこちらから♡ ※掲載アイテムはすべて本人私物です。

Haruka

あめちゃん

Ray編集部 エディター 草野咲来

麻理衣