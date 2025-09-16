おしゃれも感性もアップデート♡ イマドキ女子が選ぶ【秋に読みたい本】って…？
この秋、感性を磨くなら“読書”がぴったり…！今回は、Ray♥Influencerの中山麻理衣さん、あめちゃんさん、Harukaさんの3人に、Ray読者にぴったりな“心ときめく1冊”を教えてもらいました。秋の夜長は、お気に入りの本とチルな時間を過ごしてみては…？この記事を読めば、お気に入りの1冊が増えるかも♡
LOVE BUZZ ITEM vol.43
THEME：『おすすめしたい本』
Ray♥Campus GirlとRay♥Influencerが愛してやまないアイテムをご紹介する連載企画♡
今回は「読書の秋」にちなみ、みんなが今まで読んだなかで、ぜひ読者におすすめしたい！
そんな1冊を紹介してもらいました。
Check! Ray♥Campus Girl・中山麻理衣
旅行が大好き世界を飛び回るバリキャリ美人OL。
「THE WORLD FOR SALE 世界を動かすコモディティー・ビジネスの興亡」ハビアー・ブラス 著／ジャック・ファーキー 著／松本剛史 訳
ビジネスを勉強するなら最初に読むべき作品
「ビジネスマンの彼にすすめられた本。
最初は難しいかなと思っていたけど、1度読むと止まらない！
単なるビジネス本ではなく、ドキュメンタリー作品なのが読み応えのあるポイント。
就活生やビジネスを勉強したいコはぜひ」
Check! Ray♥Influencer・あめちゃん
Instagram：@amechan_59
「私は私のままで生きることにした」キム・スヒョン 著／吉川南 訳
「このままの自分でいいんだ」と安心させてくれる1冊
「私が就活生のとき、他人と比べなくていいということを教えてくれた作品。
やさしいタッチのイラストと短い文章で語りかけてくれるから、言葉がスッと入ってくるんです！
自分に自信が持てないコは、ぜひ1度読んでみて」
Check! Ray♥Influencer・Haruka
Instagram：@h9899rau
「選ばれる女におなりなさい デヴィ夫人の婚活論」ラトナ・サリ・デヴィ・スカルノ 著
20代の恋する乙女におすすめしたい1冊
「バラエティで活躍するデヴィ夫人のエッセイ本。
この本は、タイトルの通り「選ばれる女性」になるにはどうしたらいいのかがテーマ。
女性としてのモチベが上がるので、恋愛に悩んでいるコは今すぐ読んでほしい作品です」
