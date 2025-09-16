広島が白星発進　敵地でメルボルン・シティにマルコスジュニオール、中島弾で２―０快勝…ＡＣＬＥ

◆アジア・チャンピオンズリーグエリート ▽第１節 メルボルン・シティ０―２広島（１６日、オーストラリア・メルボルン・レクタンギュラー・スタジアム）

広島が敵地で白星発進となった。０―０の後半７分、ＦＷマルコスジュニオールが自ら倒されて得たＰＫを確実に決め、先制に成功した。久々の“かめはめ波”ポーズが飛び出した。後半３６分には、ＭＦ中野蹴斗の右クロスにＭＦ中島洋太朗が飛び込み、頭で合わせ、追加点。１９歳ＭＦは、得点場面で相手ＤＦと頭が接触するアクシデントも執念で押し込んだ。広島は次戦、３０日にホームで上海海港（中国）と対戦する。

広島ＭＦ田中聡（フル出場。試合後のフラッシュインタビューで）「トレーナー陣を含めてすごくいいコンディションづくりをしてくれたので、ほぼ万全の状態で臨めて、いい勝ち方ができた。（相手が）つないでくるのは分かっていたので、前からプレッシャーをかけて点を取るという形が今日はできたので良かった。（次のＪ１、２３日・アウェー柏戦へ）勝たないと優勝が見えなくなるというわけではないが、それくらい大事な試合だと思うので、しっかり準備して勝ちたいと思う」