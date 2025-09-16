2025年9月14日、鳥取県倉吉市で開かれる高校生による「手話パフォーマンス甲子園」に出席されるため、鳥取県を訪問された秋篠宮家の次女・佳子さま。

【写真】佳子さま、ピンクコーデの全身ショットを見る。ピンクのイヤリングのアップの写真等も。他、天皇ご一家のリンクコーデなども

13日の午前11頃に鳥取空港に到着し、集まった人たちに笑顔で手を振られた佳子さま。その後、障がい者らが入所する福祉施設「ゆりはま大平園」を訪問され、入所者と一緒にボッチャを体験された。

この日、マゼンタピンクのワンピースにブラウンのジャケットをお召しになった佳子さま。鮮やかなピンクに大人なカラーであるブラウンを組み合わせることで、甘さを抑えて、落ち着いた雰囲気にされていた。

そしてイヤリングはワンピースと同じ色を選ばれた。このイヤリングは鳥取県境港市にある障がい者就労継続支援B型事業所「はまゆう」が販売する「七宝焼イヤリング【キラキラ】」という商品。価格は2000円（税込）だ。

「はまゆう」の公式サイトによると、一般企業への就職が困難な方に「働く場」を提供し、アクセサリーやブローチなどの七宝焼きの他に、手づくりドーナツやおにぎりなども販売している。

2022年から日本工芸会の総裁を務めている佳子さまは、訪問された土地にゆかりのあるアイテムを身につけられることがあり、5月に岐阜県を訪問された際には地元で作られた美濃焼イヤリングを選ばれている。

そして今回、全日本ろうあ連盟の非常勤講師嘱託職員でもある佳子さまは、地元への応援だけではなく、ハンディキャップのある人たちを支援するお気持ちがうかがえるチョイスをされた。