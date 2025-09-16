上品なSUVを望むならモデルYより好印象

2025年仕様としてアップデートを受けた、レクサスRZ。シングルモーターの350eには、224psと27.3kg-mが与えられ、0-100km/h加速は7.5秒。車重が2.2t近いSUVとして、不満ないダッシュ力を秘める。

【画像】最大の強みは快適さ レクサスRZ 競合クラスの電動クロスオーバーたち 全149枚

ツインモーターの500eは合計381psで、4.4秒で100km/hへ到達する。とはいえ、より長い航続距離を得られる350eでも遅くなく、この加速力を望む人は限られるだろう。



レクサスRZ 500e（欧州仕様）

同じくツインモーターの550e Fスポーツは407psへ上昇するが、0-100km/h加速は500eと同じ。MTを模した変速を楽しめるシフトパドルと、ステアバイワイヤ・システムが与えられる。

いずれもパワーデリバリーは滑らか。上品なSUVを望む向きには、テスラ・モデルYより好印象なはず。

一体感へ効果的な疑似MT 驚くほどの快適性

550e Fスポーツの疑似マニュアルは、エンジン音を模したサウンドが車内へ響き、パドルを弾くとギアを変えたように音質も変化する。デジタル的なものだから当然だが、変速はかなりクイック。レブリミッターも備わる。

これは、クルマとの一体感を高めるのへ効果的に思えた。しかし、サウンドの訴求力は高くない。ヒョンデ・アイオニック5 Nも同等の機能を備えるが、あちらとは異なり、ドライバーを鼓舞するほどではないかも。



レクサスRZ 500e（欧州仕様）

コーナリングは、プレミアムSUVらしく上質。前輪駆動の350eは、素直な操縦性が心地良い。アダプティブダンパーは組まれていないが、デフォルトのドライブモードを選んでいれば、乗り心地も驚くほど優れる。18インチ・ホイールなら、一層快適だ。

ホイールがインチアップする550e Fスポーツでは、サスペンションも引き締まる。路面の凹凸を拾いがちだが、座り心地の良いシートが快適性を保ってくれる。

ニュートラルな旋回 ステアバイワイヤは慣れが必要

他方、エキサイティングな走りを披露するわけではない。四輪駆動のツインモーター版は、レクサスがダイレクト4と呼ぶシステムを実装するが、これは加減速時のボディの傾きを駆動用モーターのパワーで抑制するもの。マナーの改善が主な目的にある。

カーブでは前後のモーター間でトルク調整されるが、基本的にはフロント側の方が強力だから、旋回は常にニュートラル。もっとも、レクサスは走りのダイナミックさを強調しておらず、狙い通りといえそうだ。



レクサスRZ 550e Fスポーツ（欧州仕様）

グリップ力は素晴らしく、ステアリングホイールの重み付けも丁度良い。運転する安心感や充足感は、低くない。

550e Fスポーツのステアバイワイヤは可変レシオで、ロックトゥロックは1回転以下の200度。最初は不自然かもしれないが、慣れれば高精度なステアリングへ自信を抱ける。通常のRZよりコーナリングは漸進的で正確。スポーティな印象は、より高い。

強みはこれまで通り 真に望まれるレクサスへ

電費は、前輪駆動のRZ 350eを100km走らせた平均で5.9km/kWh。フル充電で約455km走れる計算で、カタログ値の568kmからだいぶ離れてしまった。酷暑で、エアコンを常時使った影響は小さくないだろう。

ただし、容量が大きい駆動用バッテリーを積むアウディQ6 e-トロンでも466km。このクラスとしては、悪くない数字ではある。



レクサスRZ 500e（欧州仕様）

革命的とまでは表現できずとも、確かなアップデートを得たRZ。実用性や快適性は、これまで通り確かな強み。路上での上質なマナーも好ましい。そこへ充分な航続距離が加わり、特に350eは、真に望まれるレクサスになったといえる。

ステアバイワイヤ・システムの評価は分かれそうだ。それを実装する550e Fスポーツの英国価格は未定だが、7万ポンド（約1386万円）を超える可能性もある。

◯：高品質なインテリア 広々としたリアシート 歓迎できる航続距離の伸延

△：フロントに収納が欲しい 高めのお値段 ステアバイワイヤの必要性は疑問

レクサスRZ 350e プレミアムプラス（欧州仕様）のスペック

英国価格：未定

全長：4805mm

全幅：1895mm

全高：1635mm

最高速度：159km/h

0-100km/h加速：7.5秒

航続距離：568km

電費：5.4km/kWh

CO2排出量：−g/km

車両重量：2165kg

パワートレイン：永久磁石同期モーター

駆動用バッテリー：77.0kWh

急速充電能力：150kW（DC）

最高出力：224ps

最大トルク：27.3kg-m

ギアボックス：1速リダクション（前輪駆動）