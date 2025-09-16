レクサスのEVとして初めてFスポーツ登場

SUVとはスポーツ・ユーティリティー・ビークルの略だが、レクサスRZのプレス向け資料では、スポーティさへ殆ど触れられていなかった。他にはない、操縦性や快適性の提供を目指したという。

【画像】最大の強みは快適さ レクサスRZ 競合クラスの電動クロスオーバーたち 全149枚

モデル中期の小改良を受けた2025年仕様でも、そのコンセプトは変わらないはず。とはいえ、トップグレードの最高出力は407psへ上昇。航続距離も大幅に伸びている。さらにレクサスのバッテリーEVとして初めて、Fスポーツ仕様が設定された。



レクサスRZ 500e（欧州仕様）

ライバルは、日産アリアやヒョンデ・アイオニック5から、アウディQ6 e-トロンやテスラ・モデルYまで多様。今回の改良で、訴求力は確かに上昇したといえるのか、最新ハードを確認してみよう。

前輪駆動のRZ 350eなら1充電で568km

スタイリングは、従来とほぼ同じ。スッキリ整った美形といえ、誘目性は高い。テールゲート上には、角のようなスポイラーが伸びる。全長4805mm、全幅1895mmあるが、実際以上に小柄に見えることも特徴だろう。

他方、2025年仕様での大きな違いは、その内側にある。駆動用バッテリーは77.0kWhへ増量し、新しい冷却システムと充電に備えた事前コンディショニング機能を獲得。車載のAC充電器も強化された。ただし、最大150kWの急速充電能力は変わらない。



レクサスRZ 500e（欧州仕様）

その結果、シングルモーターで前輪駆動のRZ 350eの場合、航続距離は1割以上伸びて568km。ツインモーターで四輪駆動の500eでも、484kmがうたわれる。

ステアバイワイヤ・システムも導入

洗練度の磨き込みにも余念はない。フロアの接着剤やモーターマウントなどの改善で、振動や騒音の抑制に務めたという。

サスペンションは、前側のブッシュと前後のダンパーを改良。ブレースを追加しボディ剛性も高めたことで、従来以上の操縦性が与えられている。



レクサスRZ 550e Fスポーツ（欧州仕様）

新設定のグレードが、RZ 550e Fスポーツ。これには、操縦桿風のステアリング「ヨーク」を備え、電気信号でフロントタイヤを操舵するステアバイワイヤ・システムが、英国で提供される量産車として初採用された。擬似的な変速システムも実装される。

また、ホイールは20インチに。エアインテーク付きの専用バンパーやディフューザーなどで差別化され、「Fスポーツ」であることを主張する。

インテリアは最大の強み 実用性も高い

インテリアは、RZ最大の強み。レクサスらしい、快適性と高級感が醸し出されている。上級グレードは、柔らかいレザーと現代的な印象の素材で巧みにコーディネート。シートを包むウルトラスエードや合成皮革も、肌触りがよくモノの良さが伝わってくる。

グレードを落とすと、レザーの質感が下がりプラスティックそのままの部分は増えるが、クラス最高水準といっていい。足元を温める赤外線ヒーターは、電気の消費を抑えつつ、ひざ掛けのように暖を取れる。グローブボックスは塞がってしまうけれど。



レクサスRZ 500e（欧州仕様）

ダッシュボード上には、14.0インチのタッチモニター。エアコンの操作も集約されているものの、スマートフォンのように扱いやすい。これと比べると、メーター用モニターは表示が荒く見えてしまう。

前後の席とも空間は広々。同クラスでは、実用性は高い部類に入るだろう。フロントのボンネット下に収納はないとはいえ、荷室も広く、床下には充電ケーブルをしまえる。

