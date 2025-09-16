SUPER EIGHT横山裕が「大阪・此花区観光アンバサダー」就任 10・25披露でギネス世界記録挑戦「なんと鉄板焼き」1000人募集【コメント・イベント詳細】
SUPER EIGHT・横山裕が、地元の大阪・此花区観光アンバサダーに就任し、これを記念したギネス世界記録挑戦イベントを実施することになった。大阪来てなキャンペーンとして行われるもので、16日に同実行委員会（大阪府・大阪市・公益財団法人大阪観光局）が発表した。
【写真】“横山万博”にまさかのテレビ電話で出演した横山裕
ギネス世界記録挑戦イベントは、大阪・此花区観光アンバサダー就任披露を兼ねたもので、10月25日に此花区の舞洲バーベキューパークで開催する。横山が登場し、アンバサダーとしてあいさつに立ったのち、参加者1000人が「同時に鉄板焼きをした最多人数」でギネス世界記録に挑戦する。現在の同ギネス世界記録は798人（北海道で2024年に達成）で、この更新を目指す。イベント参加者を9月19日正午からチケットぴあで募集開始する。
また「大阪・関西万博の開催地として、世界から注目を集めている此花区。引き続き、大阪の魅力スポットとしてますます盛り上げていくため、横山さんは、地元此花区をはじめ、大阪の持つ様々な魅力を発信する観光アンバサダーとして活動される予定です」と伝えた。
■横山裕 コメント
どうも横山裕です。
この度、大阪・此花区観光アンバサダーに就任することになりました。
ギネス挑戦イベントが10月25日に開催されます。
その内容は、なんと鉄板焼きでございます。どんな規模になるのか、僕自身も楽しみにしています。
ぜひお時間がある方、此花区に遊びに来てください。僕も登壇します。楽しいイベントになるように、頑張りたいと思います。
以上、大阪・此花区観光アンバサダー横山裕でした。
■実施概要
大阪・此花区観光アンバサダーに就任したSUPER EIGHT・横山裕とともに、約1000人の参加者全員でBBQを実施し、その中のコンテンツとしてギネス世界記録に挑戦するイベント。
名称：ギネス世界記録挑戦イベント
開催日時：2025年10月25日（土）11:30〜15:00予定
※小雨決行、荒天中止
開催場所：舞洲バーベキューパーク（大阪市此花区北港緑地2-1-107）
アクセス方法：シャトルバス運行（JR桜島駅〜イベント会場間）
※JR桜島駅：集合予定時間 9:00〜10:30
出演者：大阪市長、此花区長
SUPER EIGHT・横山裕（大阪・此花区観光アンバサダー）
内容
11:35〜11:45 就任記念のトークコーナー
11:50〜12:00 ギネス世界記録に挑戦「同時に鉄板焼きをした最多人数」
12:00〜15:00 BBQタイム
※13:00頃 ギネス世界記録審査結果発表
※横山の出演は13:10頃までを予定
参加費 5500円（税込）
※料金には飲食費及び集合場所から会場までの往復シャトルバス代が含まれる。
決済方法 クレジットカード決済またはコンビニ決済
参加定員 合計1000名
※1人あたり最大2枚まで抽選申込可能
※小・中学生の方は保護者同伴が必要
※ギネス世界記録挑戦にあたり、1名で鉄板焼きの調理（炒める程度）が可能な方に限る
抽選申込方法
「チケットぴあ」にて抽選受付・チケット販売を行います。
・申込期間：2025年9月19日（金）12:00から9月28日（日）23:59まで
・当落発表：2025年10月1日（水）頃
一般枠 900名、此花区民特別枠100名
