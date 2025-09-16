ロレアル パリ新作オイル♡週末の朝の柔らか香り「ベビーコットン」

ロレアル パリから、ヘアオイル「エクストラオーディナリー オイル」シリーズの新作「ベビーコットン」が2025年9月20日(土)全国発売されます。ふわっと香る洗濯物やリネンのような清潔感のある香りは、髪に自然に馴染み、優しい印象をプラス♡ べたつかず内側までうるおいを届け、手櫛だけでまとまる光沢髪へ。週末の朝の特別なヘアケアタイムにぴったりです。

ふんわり香るベビーコットンの魅力

「エクストラオーディナリーオイル ベビーコットン」（100ml/2,290円・税抜）は、週末の朝の柔らかさをイメージした新フレグランス。

トップノートのベルガモットやウィリアムズペア、クリーンアルデヒドが清潔感を演出。

ミドルノートにはスズラン、アイリス、コットンが咲き誇り、ラストノートのカシミアウッド、アンバー、ムスクが深みと温かさを添えます。

控えめでピュアな香りが髪に自然に漂い、好印象を与えます。

内側までうるおう光沢髪へ

オイルはべたつかず、手櫛だけでまとまる光速ツヤ髪*¹を実現。94％がうるおい保護成分配合で、200度以上のヘアアイロンやドライヤーから髪を守るヒートプロテクト処方を採用。

朝のスタイリングやタオルドライ後に使用することで、内側から輝くツヤとしなやかな質感を叶え、髪なびくたびに香りがふんわり広がります。

*1 コーティング作用による効果。

贅沢フレグランスで特別なヘアタイム

ロレアル パリの新作オイル「ベビーコットン」は、ピュアで清潔感のある香りと光沢ツヤ髪を両立。手軽に使えるのに、まるで香水のように自然に香り、ヘアケアの時間が特別なひとときに変わります♡

週末の朝やお出かけ前に、やさしく髪を包み込む香りを楽しみながら、内側から輝くツヤ髪を手に入れてください。ぜひこの機会にチェックしてみて♪