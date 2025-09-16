SKE48の11期生・大村杏さんが20歳の誕生日にあたる9月20日に発売する1st写真集のタイトルが『杏仁豆腐』（撮影：佐藤佑一、



【写真】色白美肌が輝く大村杏さん

A4判128ページ、税別2727円、秋田書店）に決定し、表紙も公開されました。



2022年にグループへ加入し、2025年3月発売の34thシングル『Tick tack zack』のカップリング「心よ 声を上げろ！」で初のセンターを務めた次世代エースのメモリアルな一冊。ロケ地はタイ・バンコクとリゾート地パタヤ。「タイでのホームステイ生活」をテーマに、現地の町や民家での暮らしや人々との交流、パタヤの透明度の高いビーチやウォーターパーク、プールヴィラでのリラックスした様子まで、さまざまな表情を収めました。



今作では初のランジェリーカットに挑戦。本人が熱望したAKB48の「ヘビーローテーション」のMV衣装をオマージュしたラブリーなランジェリー姿をはじめ、これまでにない大人っぽいカットや大胆な挑戦ショットまで幅広く収録されています。



大村さんは「前回のヤングチャンピオンの撮影が終わってコメント動画を撮っていたら、突然ケーキを渡されてサプライズで『写真集が決まりました』と発表されたんです！まさか自分が写真集を出せるとは思っていなかったですし、とにかく驚きすぎて人生で初めて腰を抜かしました(笑)」。 「SKE48の先輩方も写真集を出されていて、いつか私も写真集を出したいという気持ちはずっとあったので、念願が叶ってすごく嬉しいです。10代のフレッシュさが詰まった一冊になっているので、素の私を楽しんでいただきたいです！ この写真集を読んでも〜〜〜っとあんずのことを好きになってください」とコメントを寄せています。



【大村杏さんプロフィル】

おおむら・あんず 2005年9月20日生まれ 愛知県出身 身長＝152cm ニックネーム＝あずあず 趣味＝踊ること、可愛い洋服を探すこと 特技＝笑顔と変顔 SKE48 Team Eのメンバー。2022年3月3日にSKE48の11期生として加入。2025年3月に発売されたSKE48の34thシングル『Tick tack zack』のc/w『心よ 声を上げろ！』で初のセンターに抜擢。公式X：@omura_anzu_ 公式Instagram：@azaz__920