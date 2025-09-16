【新婚旦那、愛妻弁当ポイッ！？】もしかして太った？明日からヘルシー弁当だ＜第5話＞#4コマ母道場
結婚をされたみなさん、新婚の頃はどのような毎日をおくっていましたか？ 喧嘩のない幸せな日々？ それとも夫婦となり、初めての壁に頭を悩ませていた？ さまざまな回答があることでしょう。今回の主人公は、結婚してまだ3か月の新婚さん。交際期間から大きな衝突もなく愛を育んできたようですが、夫婦のあいだにショックな出来事が起こってしまったようです。
第5話 ヘルシー弁当
【編集部コメント】
マコトさん、なにやらお弁当をなくす方向に持っていきたい雰囲気をだしていませんか……！？ 早起きさせたくないという理由とは別に、なにかあるような気がします。あるならハッキリと理由を説明しないと、そんな遠回しな表現ではモモカさんに伝わりませんよ。ほら、実際にモモカさん、マコトさんの言葉を文字通り受け取り、ヘルシー弁当に変えようとしていますし……。マコトさん、モモカさんに遠慮して自分の気持ちを伝えられていないんじゃありませんか？
原案・ママスタ 脚本・ふみまる 編集・みやび
